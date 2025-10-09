Спортсмены Сочи стали победителями чемпионата Кубани по универсальному бою
Воспитанники пяти военно-патриотических клубов Сочи завоевали 16 золотых, 12 серебряных и 13 бронзовых медалей на первенстве и чемпионате Краснодарского края по универсальному бою. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Фото: пресс-служба администрации Сочи
В командном зачете ВПК «Десантник» занял первое место на чемпионате и второе — на первенстве региона. ВСК «Молот» стал бронзовым призером первенства.
Лучшие бойцы войдут в сборную Краснодарского края для выступления на Кубке России и чемпионатах Южного федерального округа и страны.