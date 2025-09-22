Защита французского велосипедиста, задержанного в Приморье, обжаловала его арест

Адвокат велосипедиста из Франции Софиана Сехили подала апелляционную жалобу на его арест. Жалоба была направлена в Приморский краевой суд через суд первой инстанции. Об этом сообщает «РИА Новости». Ранее велосипедист пытался побить мировой рекорд, проехав на велосипеде из Лиссабона до Владивостока, но был арестован по подозрению в незаконном пересечении границы РФ.

По данным региональной общественной наблюдательной комиссии, в СИЗО Сехили выразил обеспокоенность отсутствием регулярного душа и непривычной для него едой, хотя в целом условия его устраивают.

Велосипедист выехал из Лиссабона в июле. Ему удалось проехать через Таджикистан, Монголию и Китай.