Задержанному в Приморье за пересечение границы велосипедисту продлили арест

Уссурийский районный суд Приморского края продлил срок ареста французскому велосипедисту Софиану Сехили. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу судебной системы региона. Защита обжаловала решение.

Софиан Сехили был задержан в начале сентября во Владивостоке по подозрению в незаконном пересечении российской границы. Велосипедист хотел установить мировой рекорд, проехав на велосипеде маршрут Лиссабон — Владивосток протяженностью более 16 тыс. км через 17 стран. Французская газета Le Monde сообщала, что Сехили дважды пытался пересечь российско-китайскую границу через пункты пропуска, расположенные на расстоянии около 200 км друг от друга, но был задержан на территории РФ.

По данным защиты, у Софиана Сехили была электронная виза, и на момент нарушения въезда в Россию ограничений не было. Кроме того, считает сторона защиты, велосипедист мог ошибиться пунктом пропуска и, получив указание от пограничников, решил пересечь границу через лес. Председатель ОНК Приморского края Владимир Найдин подтвердил, что сам Сехили косвенно признал нарушение и объяснил маршрут незаконного пересечения.

Француза обвиняют по ч. 1 ст. 322 УК. Указанная статья предусматривает штраф до 200 тыс. руб., принудительные работы или лишение свободы на срок до двух лет. Защита надеется изменить меру пресечения на более мягкую — домашний арест, запрет определенных действий или подписку о невыезде. Сейчас Софиан Сехили находится в СИЗО Уссурийска.