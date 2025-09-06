Le Monde: в РФ задержали француза, проехавшего через всю Евразию на велосипеде

Во Владивостоке задержали французского велосипедиста Софиана Сехили, который хотел побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде, сообщает Le Monde. По данным газеты, француз арестован за незаконное пересечение российской границы.

В июле Сехили выехал из Лиссабона, он планировал завершить свое путешествие во Владивостоке. Велосипедист проехал через Таджикистан, Монголию и Китай. 2 сентября он сообщил в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), что его задержали таможенники на российско-китайской границе. Это произошло после того, как он дважды пытался въехать на территорию РФ через две границы, расположенные на расстоянии 200 км друг от друга.

По данным издания, консульство Франции «мобилизует усилия для оказания ему помощи». Региональные МВД и СКР пока о задержании француза не сообщали.

44-летний Софиан Сехили в 2012 году отказался от карьеры документалиста, чтобы заняться велоспортом на выносливость. С тех пор он принял участие примерно в 20 крупных гонках. Он выиграл 11 гонок, в том числе престижный «Тур Дивайд» (Tour Divide) в 2022 году — это гонка протяженностью 4500 км, которая проходит от Канады до границы с Мексикой.