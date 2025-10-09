В Солнечном микрорайоне в Екатеринбурге построят школу на 2 тыс. мест

В микрорайоне Солнечный Екатеринбурга планируют построить новую школу на 1,8 тыс.-2 тыс. мест. По словам заместителя главы города Рустама Галямова, работы начнутся до конца 2025 года, сообщили в мэрии.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Учебное заведение будет оснащено современным оборудованием и отличаться уникальной архитектурой. В ближайшее время планируется объявить аукцион, после чего начнутся строительные работы. «Постараемся реализовать проект максимально оперативно, так как потребность в школе в этом микрорайоне крайне высока. Рассчитываем, что строительство удастся завершить в течение года — соответствующий успешный опыт у нас уже имеется»,— рассказал он.

Напомним, компания «Практика» займется застройкой по договору о комплексном развитии территорий (КРТ) в Завокзальном микрорайоне Екатеринбурга. Застройщик за свой счет должен будет разработать проект для строительства корпуса школы №119.

Ирина Пичурина