Эффективное строительство школ вновь стало темой дискуссии на 100+ TechnoBuild. Один из спикеров деловой программы — Александр Копылов, в строительном холдинге «Атомстройкомплекс» он возглавляет работу по реализации инфраструктурных проектов. В интервью Review он рассказал, что изменилось в строительстве школ в Екатеринбурге за последние годы и как эти изменения влияют на образовательный процесс.

Review: Мы часто говорим про тренды в жилом строительстве, а какие тренды в строительстве школ вы считаете важными для Екатеринбурга?

Александр Копылов В качестве подрядчика полного цикла мы проектируем и строим объекты социальной инфраструктуры в регионе на протяжении 30 лет, и сейчас в нашем портфолио — полтора десятка школ. В середине 2000-х в основном выполняли реконструкции старых, аварийных зданий — например, школы № 67 на Эльмаше, гимназии № 104 в центре Екатеринбурга. Несколько школ мы построили с нуля на месте снесенных старых зданий — это французская гимназия № 39 на Автовокзале, школа № 80 на Уралмаше. Сегодня мы строим такие масштабные и знаковые объекты, как Уральский губернаторский лицей, наш «Хогвартс» — школу № 314 в Пионерском микрорайоне, школу № 133 в Академическом, № 41 на ВИЗе, гимназию «Арт-Этюд».

Что могу отметить из трендов — мы видим, как ежегодно проекты школ адаптируются под требования современности, получают наполнение передовым инженерным, мультимедийным оборудованием, системами автоматизации, а также собственной концертной, спортивной инфраструктурой. Сегодня школа — это не просто здание, а флагман технологий, многофункциональный объект, который должен быть интересен и полезен не только школьникам, а всем жителям района. Наряду с технологичностью растет и площадь современных школ — объекты по 30 тыс. кв. м, рассчитанные на 1500 учеников, уже стали нормой.

R.: Что сегодня в себя включает школа, помимо учебных классов?

А.К.: Современная школа разделена на функциональные блоки. Начальная школа, как правило, имеет отдельное от средней и старшей школы крыло — свой спортивный зал, свои рекреации. Это обусловлено принципами безопасности — маршруты малышей и старшеклассников не пересекаются. Также школа сегодня предусматривает полноценный спортивный блок, который включает несколько спортивных залов — для тренировок, игровых видов спорта. На смену актовым залам пришли полноценные концертные площадки с гримерными комнатами, режиссерским пультом, профессиональным светозвуковым оборудованием и количеством посадочных мест, сопоставимым с небольшим театром.

Если сравнивать со школами советского времени, то в современных объектах выросла площадь рекреаций, коворкингов, пространств, где дети могут общаться, заниматься проектной деятельностью в мини-группах, проводить мероприятия. Важно отметить и то, что современные школы — не одинаковые, их планировка и оснащение соответствуют профилю школы. Например, в Губернаторском лицее сделан упор на обучение инженерным специальностям, а гимназия «Арт-Этюд», которую мы сейчас строим на Уралмаше,— школа с углубленным изучением искусств, где предусмотрены художественные мастерские, пространства для проведения выставок, музыкальных и хореографических занятий, профессиональная сцена для отчетных концертов.

R.: Есть мнение, что школьный коллектив должен концентрировать свое внимание на организации образовательного процесса, а не решении хозяйственных вопросов,— поэтому некоторые инженерные возможности, выполненные в объектах, реализуются не в полную силу. А как вы оцениваете ситуацию с организацией технической эксплуатации в школах?

А.К.: Сегодня у Екатеринбурга достаточно компетенций и опыта, чтобы обеспечивать эксплуатацию образовательного объекта на высоком уровне, как это задумано проектом. Одним из драйверов этих изменений стал опыт строительства школ в рамках концессионных соглашений. Первую школу по концессии — № 41 на ВИЗе — мы построили в 2023 году, уже два года в роли концессионера осуществляем ее техническое обслуживание, создав для этого в структуре холдинга специализированную управляющую компанию. В ее штате — высококвалифицированные специалисты, которые специализируются на обслуживании тех инженерных систем, что мы применяем в современных школах.

Но самое главное — специалисты управляющей компании подключаются к реализации проекта еще на этапе строительства и к моменту ввода уже погружены в него, знакомы с оборудованием и знают, как с ним работать. Участие в эксплуатации позволило нам впервые отследить весь жизненный цикл образовательного объекта, посмотреть, с какими вызовами сталкивается педагогический коллектив и как их решает,— чтобы учесть эти данные при проектировании и строительстве новых объектов. В целом, концессия меняет отношение к проекту — ведь если ты сам несешь ответственность за эксплуатацию объекта после ввода, то выбираешь исключительно оправданные, эффективные решения, которые гарантированно будут работать.

R.: Как концессионеры вы обеспечиваете техническое обслуживание объекта. А как быть с образовательной частью — хватает ли школам кадровых ресурсов для того, чтобы загрузить инфраструктуру школы и действительно учить детей новым технологиям?

А.К.: В рамках концессии в наши компетенции также входит организация системы дополнительного образования на площадке школы, что позволяет в полной мере раскрывать потенциал школьной инфраструктуры и оснащения. После окончания уроков спортивные и хореографические залы, мультимедийные и специализированные кабинеты используют лучшие операторы доп. услуг — наиболее востребованные населением танцевальные, спортивные студии, школы программирования, робототехники, инженерии и дизайна, языковые центры и т.д. Важно, что в предоставлении доп. услуг задействованы и школьные педагоги — это обеспечивает их дополнительную мотивацию, а также возможность установить полноценный контакт с детьми и раскрывать их потенциал, в том числе и во внеурочное время. В итоге школьная инфраструктура постоянно загружена и приносит пользу, дети имеют возможность провести в школе весь день, с утра и до вечера, получая актуальные знания и навыки. Родителям не нужно тратить свое время, чтобы возить их в кружки и секции,— более того, они и сами могут посещать интересные им занятия для взрослых. Школа становится культурным центром района, точкой притяжения, которая оказывает влияние на духовно-нравственное воспитание всех жителей территории.

R.: Как такой подход повлиял на стоимость строительства и эксплуатации школ?

А.К.: Настоящим достижением профессионального сообщества стала совместная выработка решений, которые позволяют по стандартной стоимости реализовать знаковый для региона объект, в котором каждый метр работает на комфорт и качество обучения детей по определенному профилю. Получается, что школы разные, а затраты — типовые. Прийти к этому позволил большой опыт проектирования и строительства, накопленный и осмысленный ключевыми подрядчиками. Собственная производственная база позволяет нам реализовывать эти объекты, максимально задействовав трудовые и производственные ресурсы, а значит, оставлять инвестиции, направленные на развитие инфраструктуры, в контурах региона — в виде налогов, обеспечения трудовой занятости свердловчан.

Стоимость строительства школы напрямую зависит от ее вместимости. К примеру, сейчас мы разрабатываем концепцию школы на 2000 мест для партнеров в Академическом районе и ставим перед собой задачу — чтобы стоимость ее строительства не превышала 2 млн руб. за место. Школы вместимостью 1–1,2 тыс. мест стоят ориентировочно 2,5 млн руб. за место.

Ставка профессионального, полноценного технического обеспечения современной школы составляет сегодня порядка 82 руб. за кв. м и включает в себя комплексное обслуживание всех инженерных систем — от вентиляции и климат-контроля до систем пожарной безопасности, обслуживание лифтов; обеспечение круглосуточной профессиональной охраны; осуществление санитарных мероприятий и клининга, что делает концессионные школы наиболее удобными и подготовленными площадками для проведения отраслевых, городских мероприятий, конференций — в том числе в выходные дни и каникулы. Управляющая компания обеспечивает школу всеми необходимыми расходными материалами — от санитарных жидкостей до бумажных полотенец. Благодаря концессионному подходу коллектив школы решает все свои хозяйственные вопросы, от ремонта до получения отчетной документации, легко, по принципу одного окна — через управляющую компанию. В конечном итоге ее услуги обходятся дешевле, чем восстановление неиспользуемых инженерных систем. Опыт эксплуатации в целом позволяет нам учитывать при проектировании следующих объектов, какие инженерные системы излишни в школах, а какие требуется доработать, чтобы в том числе сократить расходы на их техническую эксплуатацию.

R.: Какие приоритетные задачи решает регион, развивая сферу строительства и эксплуатации школ?

А.К.: Выдающиеся с точки зрения архитектуры и наполнения, эффективные с точки зрения технической эксплуатации образовательные объекты раскрывают идентичность Екатеринбурга и Свердловской области, делают территорию привлекательнее для жизни, способствуют удержанию в регионе человеческого капитала. Хорошие школы — мощный ресурс для всестороннего профессионального и духовного развития учеников, педагогов и населения региона в целом. Например, на базе школы № 314 планируется создание центра ранней профориентации: мастерские школы, оснащенные на уровне техникума, уже привлекли внимание крупных работодателей района — они готовы проводить здесь раннюю профориентацию, обучать школьников актуальным профессиям и буквально со школьной скамьи готовить новые кадры для своих предприятий. А это — импульс для развития экономики региона и успешной реализации государственных приоритетов.

Подготовил Алексей Буров