Промпроизводство в Краснодаре выросло в 1,2 раза за 10 лет

Промышленное производство в Краснодаре увеличилось в 1,2 раза с 2015 года — объем вырос на 23,3 млрд руб. в год, рассказали на совещании под руководством губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

За десять лет отгрузка кубанской промпродукции выросла в 2,5 раза и достигла 648 млрд руб. Инвестиции в отрасль увеличились почти в девять раз — до 66 млрд руб. в 2024 году. Сейчас в регионе реализуют 45 крупных проектов на общую сумму 1,2 трлн руб. Капитализация краевого фонда развития промышленности выросла вдвое и составила 10 млрд руб.

В Краснодаре зарегистрировано около 2 тыс. предприятий отрасли, среди них 129 крупных и средних. Четыре из 11 промпарков края расположены в городе: «Краснодар», «Компрессорный», «ВБ Кубань» и «Копанской». Их общая площадь превышает 360 га. В станице Елизаветинской планируют создать пятый парк площадью 120 га.

По словам главы Краснодара Евгения Наумова, свыше 48 кубанских компаний экспортируют продукцию в страны ЕврАзЭС, Центральной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Власти помогают производителям участвовать в международных форумах и выставках.

В 2025 году в краевой столице реализуют три инвестпроекта на 717,5 млн руб.: строительство завода металлоконструкций, создание производства органического сырья для пищевых добавок и фабрики композитных бассейнов. С 2015 года в городе реализовали почти 60 проектов на 110,8 млрд руб.

Сейчас администрация сопровождает 13 инвестпроектов на 18,8 млрд руб. За десять лет общий объем промышленного производства в Краснодаре составил более 2,8 трлн руб. Глава города отметил, что развитие отрасли продолжится через реализацию инвестиционных проектов.

Алина Зорина