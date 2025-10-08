РБК: Виктор Момотов подал в отставку с поста председателя Совета судей РФ

Председатель Совета судей России Виктор Момотов подал в отставку в день начала рассмотрения иска Генпрокуратуры о конфискации его имущества. Как сообщили источники РБК, заявление о досрочном прекращении полномочий он подал 8 октября, в этот же день его имя исчезло с официального сайта Совета судей. Решение об отставке предстоит утвердить самому органу судейского сообщества.

В тот же день Останкинский районный суд Москвы приступил к рассмотрению иска Генпрокуратуры о взыскании с Момотова почти 100 объектов недвижимости общей стоимостью около 9 млрд руб. По версии надзорного ведомства, судья использовал служебное положение для обхода антикоррупционных ограничений и легализации активов, оформленных на подставных лиц.

Прокуратура утверждает, что господин Момотов участвовал в создании краснодарской сети отелей Marton, где, по данным ведомства, предоставлялись почасовые номера и оказывались интимные услуги. В иске говорится, что гостиничный бизнес велся совместно с предпринимателем из Краснодара Андреем Марченко, а также с бизнесменами Аркадием Чебановым и Андреем Коровайко, которых надзорное ведомство называет организаторами преступного сообщества «Покровские».

По оценке Генпрокуратуры, в собственности аффилированных с Виктором Момотовым лиц числятся 44 земельных участка и 51 объект недвижимости в Краснодарском крае, Ростовской, Воронежской и других областях. Формально они были записаны на доверенных лиц и родственников, однако, как утверждает прокуратура, фактический контроль над активами сохранялся за самим Момотовым.

На заседании суда представитель Генпрокуратуры заявил, что назначение Момотова в Верховный суд пролоббировал бывший председатель Краснодарского краевого суда Александр Чернов, у которого ранее были конфискованы активы на сумму 13 млрд руб. Прокурор охарактеризовал судебные процессы, проходившие под руководством Чернова, как пример «кубанского правосудия» и отметил, что впоследствии Момотов оказывал ему покровительство.

Сам Виктор Момотов отверг обвинения, заявив, что соблюдал все ограничения, установленные законом «О статусе судей», и не имеет отношения ни к незаконному обогащению, ни к гостиничному бизнесу. После подачи иска он также ушел в отставку с должностей судьи Верховного суда, члена президиума и секретаря пленума, сохранив статус судьи в отставке.

Вячеслав Рыжков