Авиакомпания «Россия» запустит рейсы между Краснодаром и Санкт-Петербургом

Авиакомпания «Россия» откроет регулярные рейсы между Краснодаром и Санкт-Петербургом, расширив число прямых перелетов между двумя городами. Полеты начнутся 10 октября, сообщили в компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Перевозчик включил в расписание два рейса в неделю — по пятницам и воскресеньям. На маршруте будут задействованы самолеты Airbus A319 и A320, оборудованные салонами эконом- и бизнес-класса. Вылет из Петербурга запланирован на 12:10 с прибытием в Краснодар в 16:50, а обратный рейс — в 17:50 с прилетом в Северную столицу в 22:15. С 26 октября график немного скорректируют — время отправления и прибытия сдвинется примерно на полчаса.

Билеты на рейсы уже доступны для покупки: перелет туда и обратно обойдется пассажирам примерно в 40,3 тыс. руб.

Сейчас прямые ежедневные рейсы между Краснодаром и Санкт-Петербургом выполняет также «Аэрофлот». Появление дополнительного перевозчика, как ожидается, повысит доступность авиасообщения между южной столицей и Северо-Западом.

Вячеслав Рыжков