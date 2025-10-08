Бывший российский Danone переименуют в «Логику молока»

Компания Health & Nutrition, объединяющая бывшие производственные площадки Danone в России, сменит корпоративное название на «Логика молока». Об этом сообщает «Ъ».

Health & Nutrition сменит название на «Логика молока»



Новый логотип будет содержать изображение капли молока. Председатель совета директоров компании Руслан Алисултанов пояснил, что название отражает сочетание природных ресурсов и научно-технологического потенциала.

Смена названия затронет только корпоративный бренд. Юридические наименования компаний, их реквизиты и действующие договоры останутся без изменений, уточнили в Health & Nutrition.

Российское подразделение Danone получило название «Эйч энд Эн» и бренд Health & Nutrition в сентябре 2023 года, когда управлялось Росимуществом. По словам представителей компании, Danone полностью утратила контроль над бизнесом в России.

Руслан Алисултанов — бывший заместитель министра сельского хозяйства Чечни. В декабре 2024 года он стал 100% владельцем молочной компании «Юнимилк», которая косвенно контролирует Health & Nutrition. Ранее «Юнимилк» принадлежал сыну татарстанского предпринимателя Вагиза Мингазова — Минтимеру Мингазову.

В мае 2024 года Danone продала российский бизнес татарстанской компании «Вамин Р» с юридическим адресом в Казани. Ее учредителями являются «Юнимилк» (99%) и Руслан Алисултанов (1%). По итогам 2024 года «Юнимилк» завершил год с убытком 37,2 млн руб. против прибыли в 6,7 млн руб. годом ранее.

