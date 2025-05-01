Молочные доходы свернулись

Одна из крупнейших молочных компаний «Юнимилк» в 2024 году ухудшила финансовые показатели: чистая прибыль компании снизилась на 657% и вышла в минус до 37,2 млн руб. При этом наблюдается снижение кредиторской и дебиторской задолженности на 91,2% и 99,3% соответственно. Эксперт считает, что на финансовые результаты компании могли повлиять рост производственных, логистических затрат, приостановление инвестиционных проектов и другие внешние факторы. Ранее «Юнимилк» владел татарстанский бизнесмен Минтимер Мингазов, а после декабря 2024 года единственным учредителем стал бывший замминистра сельского хозяйства Чечни Руслан Алисултанов. По итогам 2024 года Татарстан стал одним из пяти регионов РФ, в которых цены на сырое молоко выросли на 30% по сравнению с 2023 годом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чистая прибыль «Юнимилк» в 2024 году упала на 657%

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Чистая прибыль «Юнимилк» в 2024 году упала на 657%

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Согласно информации из Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИРБО), молочная компания «Юнимилк» завершила 2024 год с отрицательной прибылью в 37,2 млн руб. Показатель снизился на 657% с 6,7 млн руб. При этом выручка организации по итогам прошлого года увеличилась на 19% и составила 9,7 млрд руб.

Валовая прибыль «Юнимилк» выросла с 428,5 млн до 496,8 млн руб. Наблюдается рост коммерческих расходов с 333,4 млн до 484,8 млн руб., управленческих расходов — с 32 млн до 34,8 млн руб. Если в 2023 году прибыль от продаж организации составила 61,1 млн руб., то в прошлом году зафиксирован убыток в 22,7 млн руб. Похожая тенденция наблюдается с прибылью до налогообложения на сумму 9,3 млн руб., которая по итогам 2024 превратилась в убыток на 37,2 млн руб.

Категории прочих доходов и расходов показали рост: на 1213% (с 54,2 млн до 711,7 млн руб.) и 598 % (с 97,6 млн до 674,2 млн руб.) соответственно. Поступления от продажи продукции и товаров увеличились на 40% с 7,2 млрд до 10 млрд руб. Вместе с этим выросли и платежи поставщикам за сырье, материалы и услуги с 7 млрд до 10,1 млрд руб. Платежи на оплату труда работников сократились на 23,7% с 18,7 млн до 14,3 млн руб. Поступления от продажи внеоборотных активов увеличились с 20,6 млн до 267,4 млн руб., а от возврата займов и продажи долговых бумаг — со 100 тыс. до 20,3 млн руб.

По итогам 2024 года компания снизила кредиторскую задолженность на 91,2% с 592,3 млн до 51,8 млн руб., а дебиторскую — на 99,3% с 722,9 млн до 5,1 млн руб. Заемные средства и отложенные налоговые обязательства сократились с 83,5 млн и 1,5 млн соответственно до 0.

По данным портала Rusprofile, компания «Юнимилк» (бывший «Вамин Татарстан») с уставным капиталом почти 15,8 млн руб. была зарегистрирована в 2014 году. Организация занимается оптовой торговлей молочными продуктами, яйцами, пищевыми маслами и жирами.

С декабря 2024 года единственным учредителем компании является председатель совета директоров Health & Nutrition (объединяет активы Danone в России), бывший замминистра сельского хозяйства Чечни Руслан Алисултанов. Ранее он владел только 1 % организации, остальные 99 % принадлежали сыну известного татарстанского предпринимателя Вагиза Мингазова, бизнесмену Минтимеру Мингазову. Сумма продажи не разглашалась.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель совета директоров Health & Nutrition, бывший замминистра сельского хозяйства Чечни Руслан Алисултанов

Фото: Пресс-служба мэрии города Грозный Председатель совета директоров Health & Nutrition, бывший замминистра сельского хозяйства Чечни Руслан Алисултанов

Фото: Пресс-служба мэрии города Грозный

В мае 2024 года Danone продала российский бизнес татарстанской компании «Вамин Р» с юридическим адресом в Казани. Ее учредителями являются «Юнимилк» (99%) и Руслан Алисултанов (1%).

Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков в разговоре с «Ъ Волга-Урал» заявил, что увеличение чистого убытка компании говорит о снижении эффективности основной деятельности. Эксперт считает, что на ухудшение финансовых показателей мог повлиять рост производственных, логистических и административных затрат, которые негативно сказались на общей рентабельности бизнеса. Среди вероятных причин он также отметил внешние факторы, среди которых нестабильность валютных курсов, колебания потребительского спроса и приостановление инвестиционных проектов, что могло повлечь перераспределение ресурсов в пользу текущих операций.

Ярослав Кабаков считает, что ключевыми рисками для «Юнимилк» остаются нестабильная экономическая обстановка, способная снизить платежеспособность потребителей и повысить стоимость сырья, усиление конкуренции на рынке, которая может привести к снижению доли компании и росту ценового давления. Другим риском остается рост долговой нагрузки или ухудшение кредитного рейтинга, что может затруднить привлечение новых финансовых ресурсов.

В исследовании национального союза производителей молока «Союзмолоко» и Milknews говорится, что за январь — октябрь 2024 года в России наблюдался рост производства товарного молока на 1,9% по сравнению с предыдущим годом. Наибольшее увеличение зафиксировано в Татарстане (+70 тыс. тонн продукции). На втором месте находится Пензенская область с ростом в 61 тыс. т, а на третьем — Удмуртия с 52 тыс. т.

Аналитики также отмечают, что в 2024 году в пяти регионах, которые обеспечивают 17% производства товарного молока (в том числе в Татарстане), цена на сырое молоко поднялась на 30% по сравнению с 2023 годом. Такой рост объясняют накопленным повышением себестоимости, высокими мировыми ценами на молочную продукцию, повышенным спросом на молочный жир и увеличением доходов населения.

Диана Соловьёва