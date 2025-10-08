Владельца бывших активов Danone переименуют в «Логику молока»

Компания Health & Nutrition, объединяющая бывшие производственные площадки Danone в России, сменит корпоративное название. Она будет называться «Логика молока», сообщили «Ъ» в организации. Компания также изменит логотип — на нем будет изображена капля молока.

«В названии "Логика молока" очень органично сочетаются все важные для нас смыслы: мы бережно сохраняем то, что создала природа, используем современный научно-технологический потенциал, чтобы приумножать пользу продуктов»,— прокомментировал изменения председатель совета директоров компании, бывший чиновник из Чечни Руслан Алисултанов.

В Health & Nutrition подчеркнули, что смена корпоративного названия не коснется других юридических аспектов. «Реквизиты и официальные наименования юридических лиц остаются прежними. Действующие договоры продолжают действовать»,— отметили в компании.

АО «Данон Россия» — российская «дочка» Danone — было переименовано в «Эйч энд Эн» и начало использовать бренд Health & Nutrition в сентябре 2023 года, когда находилось в управлении Росимущества. Сейчас в компании утверждают, что Danone утратила контроль над своим бизнесом в России и больше не сможет вернуться на рынок. В руководстве заявляют о росте выручки, а также об успешной адаптации к работе после передачи контроля российским структурам.

