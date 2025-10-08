Житель Кубани осужден по делу о подготовке терактов в Калужской области

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор двум гражданам России, признанным виновными в подготовке терактов по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Калужской области.

По данным следствия, 47-летний житель Москвы и 22-летний житель Краснодарского края были завербованы представителями украинских спецслужб и участвовали в деятельности террористической организации. Старший из них, находясь в Кировском районе Калужской области, изготовил взрывчатку и пять самодельных взрывных устройств, часть из которых разместил в тайниках. В ходе обыска у него обнаружили взрывчатые вещества, СВУ и боеприпасы. Его сообщник получил часть устройств и успел установить два из них на объектах, указанных кураторами, однако был задержан до приведения планов в исполнение.

Суд признал обоих мужчин виновными в государственной измене, участии в террористической организации, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ, а также приготовлении и покушении на совершение терактов.

Приговором суда 47-летний подсудимый приговорен к 21 году лишения свободы, младший — к 18 годам. Первые четыре года они проведут в тюрьме, оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, каждому назначен штраф в размере 600 тыс. руб.

Вячеслав Рыжков