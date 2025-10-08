В Екатеринбурге сняли ограничения мобильного интернета из-за угрозы БПЛА

В Екатеринбурге сняты ограничения мобильного интернета, которые были введены утром из-за опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом «Ъ-Урал» сообщили в пресс-службе оператора «Мотив».

Ограничения сняты с 17:40. Сейчас, по утверждению оператора, все услуги абонентам оказываются в штатном режиме.

В пресс-службе компании подчеркнули, что «Мотив» ответственно относится к сохранности имущества и безопасности граждан, поскольку является уральским оператором.

«У нас широкое покрытие в области, что, к нашему сожалению, можно использовать и в недобросовестных целях. Поэтому оператор строго выполняет предписания властей, касающиеся предупреждения возможных угроз»,— указали в пресс-службе оператора.

Напомним, ограничения мобильного интернета были связаны с угрозой атаки беспилотных аппаратов. Несколько предприятий региона ввели упреждающий режим реагирования на угрозу атаки БПЛА, а их сотрудники были эвакуированы.

Анна Капустина