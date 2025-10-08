«Фанагория» прогнозирует рост производства винодельческой продукции на 10%

Агропромышленная фирма «Фанагория» (Краснодарский край) сохраняет прогноз увеличения производства винодельческой продукции на 10% по итогам 2025 года. Как сообщили в компании, основной рост обеспечит расширение выпуска игристых вин, пишет «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В 2024 году предприятие произвело свыше 2,75 млн декалитров продукции — на треть больше, чем годом ранее. Таким образом, по итогам текущего года объем производства может достичь 3 млн декалитров.

Рост выпуска связан с масштабной модернизацией производственных мощностей. По данным компании, ежегодный объем инвестиций в развитие составляет около 1 млрд руб. В 2025 году на предприятии установлены восемь новых акратофоров для игристых вин объемом по 5 тыс. декалитров каждый, вложения в проект превысили 130 млн руб. Это позволит увеличить выпуск игристых вин с 5 до 10 млн бутылок в год и расширить ассортимент. Также на заводе запущена пятая линия розлива.

Ежегодный экспорт «Фанагории» составляет порядка 800 тыс. бутылок вина. Основные направления поставок — Китай, Казахстан, Белоруссия и Узбекистан; в этом году начались поставки игристых вин в Израиль.

Компания продолжает развивать туристическое направление. В Тамани открыт реконструированный объект — античная винодельня, элементы которой были обнаружены археологами при раскопках поселения времен Боспорского царства. Инвестиции в проект составили около 50 млн руб. В здании винодельни размещено хранилище дубовых бочек, изготовленных на собственной бондарне, и заложен первый винтаж — розовое вино ограниченного тиража.

«Фанагория» — предприятие полного цикла, объединяющее виноградарство, производство алкогольной продукции и сбыт. Виноградники компании площадью 4,5 тыс. га расположены на Таманском полуострове и под Анапой.

Вячеслав Рыжков