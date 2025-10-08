Форвард Кайл Коннор подписал крупнейший контракт в истории клуба НХЛ «Виннипег»

Американский нападающий Кайл Коннор продлил соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Виннипег Джетс». Крупнейший контракт в истории команды рассчитан на восемь лет, среднегодовая зарплата составит $12 млн.

Соглашение вступает в силу со следующего сезона НХЛ. По действующему договору хоккеист зарабатывает $7,14 млн в год.

На драфте НХЛ 2015 года американец был выбран «Виннипегом» в первом раунде под общим 17-м номером. Всего за клуб Коннор провел 771 матч (включая регулярный чемпионат и play-off), в которых набрал 631 очко (304 гола+327 результативных передач). В прошлом сезоне Кайл Коннор установил рекорд «Виннипега» по количеству очков в регулярном чемпионате — 96 (41+56).

