Минобрнауки России, фонд «Вызов» и Газпромбанк запускают программу по технологическому предпринимательству для университетов

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации при участии фонда «Вызов» и Проектного офиса по развитию молодежного предпринимательства, при поддержке Газпромбанка и VIUM запускают программу повышения квалификации преподавателей университетов — «Практики интеграции предпринимательского подхода в образовательный процесс». Участие в ней примут 220 преподавателей из более чем 90 вузов в восьми федеральных округах.

Цель инициативы — создать современную систему подготовки преподавателей по технологическому предпринимательству с участием бизнеса и индустриальных партнеров, чтобы сформировать в университетах экосистему для молодежных стартапов.

«Развитие молодежного предпринимательства сегодня требует и работы с преподавателями. Именно они становятся проводниками изменений, когда помогают студентам увидеть в идеях потенциал для будущего бизнеса. Программа, которую мы запускаем вместе с партнерами, позволит объединить академическое и практическое знание, сформировать современную культуру преподавания, где научные разработки и образовательные практики тесно связаны с реальными запросами экономики», — отметила Ольга Петрова, заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации.

Программа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации реализуется Проектным офисом в партнерстве с фондом развития научно-культурных связей «Вызов» при поддержке Газпромбанка. Заявки на участие в программе подали более 168 университетов.

«Сегодня университеты сталкиваются с вызовом — как трансформировать научные разработки в востребованные экономикой продукты. Для эффективного решения этой задачи фонд “Вызов” создает возможности и реальные площадки для взаимодействия ученых, предпринимателей, представителей государственного сектора и сферы образования. Цель нашей совместной инициативы с Минобрнауки и Газпромбанком — обеспечить связь теории с практикой и способствовать появлению конкретных решений, которые изменят к лучшему жизнь миллионов людей»,— отмечает Наталья Третьяк, генеральный директор фонда развития научно-культурных связей «Вызов».

Ключевой задачей программы выступает стимулирование молодежного предпринимательства в сфере наукоемких технологий.

«Газпромбанк уделяет особое внимание поддержке инициатив, направленных на создание экосистем трансфера знаний в технологии и формирования новых индустрий. Банк активно вовлечен в процесс сотрудничества с Министерством науки и высшего образования с университетами. Наша цель — не только поддержать их финансово, а сформировать компетенции, необходимые для создания и последующей коммерциализации наукоемких проектов, а также вывода на рынок новых технологий. Только так мы сможем создать инновационные отрасли, сформировать новую экономику и вырастить национальных чемпионов»,— комментирует заместитель председателя правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс.

Программа обучения технологическому предпринимательству предполагает модульную структуру и включает в себя погружение в терминологию и понятийную базу, практическое обучение предпринимательскому мышлению.

Итогом ее реализации станет появление единой системы, которая позволит поддерживать вовлеченность преподавателей и сформировать кадровый актив для обучения студентов технологическому предпринимательству.