В Симферопольский зоопарк привезли конфискованного на Ставрополье льва Симбу

Лев по кличке Симба, изъятый по решению суда в Ставропольском крае, перевезен в Симферопольский зооуголок. Животное ранее незаконно содержалось в частном домовладении в хуторе Красночервонный. После внеплановой проверки Северо-Кавказского межрегионального управления Росприроднадзора было принято решение об изъятии хищника и его временном размещении в специализированном учреждении до окончания судебных разбирательств, сообщила пресс-служба ведомства.

Фото: Пресс-служба Росприроднадзора

По данным ведомства, перевозка Симбы в Крым осуществлялась под контролем Росприроднадзора и при содействии Россельхознадзора. В управлении уточнили, что лев успешно перенес транспортировку, чувствует себя удовлетворительно, проявляет аппетит и адаптируется к новым условиям.

Росприроднадзор напомнил, что в соответствии с действующим законодательством содержание диких животных, включая львов, в неволе у частных лиц запрещено.

Вячеслав Рыжков