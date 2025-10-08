У обвиняемого в изнасиловании экс-депутата Напсо изъяли 60 объектов недвижимости

Центральный районный суд Сочи обратил в доход государства активы бывшего депутата Госдумы от ЛДПР Юрия Напсо. Всего по иску Генпрокуратуры национализировали 60 объектов недвижимости, сообщило ТАСС.

Юрий Напсо в 2022 году

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Иск подали в рамках борьбы с коррупцией. По версии надзорного ведомства, объекты принадлежали либо господину Напсо, либо его близким. В прошлом году у экс-депутата уже изымали активы. Тогда в доход РФ изъяли 100% акций ООО «Национальная топливная компания», ООО «Кубаньойл» и ООО «Сочипетрол» и ряд объектов недвижимости в Сочи.

Юрий Напсо проходит по делу об изнасиловании 19-летней помощницы. По версии следствия, преступление произошло в 2023 году, после чего депутат улетел из России. Фигуранn объявлен в розыск, в его служебной квартире прошли обыски.

Подробнее — в материале «Ъ» «Квартиру экс-депутата назвали местом преступления».

Никита Черненко