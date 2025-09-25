Экс-депутата Напсо объявили в розыск по делу об изнасиловании

По данным «Ъ», Следственный комитет России (СКР) объявил в розыск и возбудил уголовное дело в отношении бывшего депутата Госдумы Юрия Напсо. Его подозревают в изнасиловании 19-летней помощницы (ч. 1 ст. 131 УК) в марте 2023 года. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Экс-депутат Госдумы Юрий Напсо

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ



Как установили правоохранители, спустя несколько дней после предполагаемого инцидента, 1 апреля 2023 года, господин Напсо вылетел из Минска в Ереван и с тех пор в Россию не возвращался. В апреле 2025 года он был досрочно лишен мандата за многолетние прогулы. Ранее Генпрокуратура через суд конфисковала активы на сумму свыше 1,2 млрд руб., которые связывала с экс-депутатом, обвинив его в совмещении депутатской деятельности с активным занятием бизнесом и в коррупции.

В ближайшее время следователи намерены ходатайствовать в суде о заочном аресте господина Напсо для организации его международного розыска. Для комментариев он оказался недоступен. Примечательно, что в 2008 году сам Юрий Напсо вносил в Госдуму законопроект об ужесточении наказания для насильников.

