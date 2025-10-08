Губернатор Кубани осмотрел площадку промпарка «Копанской»

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев осмотрел площадку промышленного парка «Копанской», строительство которого ведет федеральный девелопер Dogma. Глава региона ознакомился с ходом работ и планами по развитию индустриального кластера, реализуемого в черте краевой столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На территории парка возводятся два логистических центра класса «А» площадью свыше 25 тыс. кв. м каждый. Первая очередь комплекса введена в эксплуатацию в сентябре 2025 года, вторая и третья находятся в стадии активного строительства.

Вениамин Кондратьев отметил, что создание индустриальных и промышленных парков является важным элементом развития региональной экономики. По его словам, подобные площадки позволяют сосредоточить полный производственный цикл на одной территории, оптимизировать логистику и способствовать внедрению передовых технологий. «Сегодня приоритетом должно стать развитие современных производств, которые обеспечат технологическую независимость региона»,— подчеркнул губернатор.

Летом на территории парка начали работу предприятия «Геометрия окон» и «ПРОМеталл», выпускающие металлопластиковые оконные конструкции и металлоизделия. Их производственные мощности рассчитаны на выпуск 20 тыс. кв. м окон и дверей и до 400 тонн металлических изделий в месяц. В ближайшее время планируется запуск завода «ДГ-Блок» по производству газобетонных блоков мощностью до 300 тыс. кубометров в год.

Введена в эксплуатацию база автотранспортного предприятия Dogma, предназначенная для обслуживания более 550 единиц строительной техники. В 2026 году компания намерена приступить к строительству производственно-складского комплекса формата Light Industrial.

Промышленный парк «Копанской» включен в федеральный и региональный реестры индустриальных парков. По оценке властей, проект создаст около двух тысяч рабочих мест и обеспечит предприятия строительной отрасли Краснодарского края собственной продукцией, включая газобетонные блоки, окна и металлоконструкции.

Артур Каверин