Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Губернатор Кубани осмотрел площадку промпарка «Копанской»

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев осмотрел площадку промышленного парка «Копанской», строительство которого ведет федеральный девелопер Dogma. Глава региона ознакомился с ходом работ и планами по развитию индустриального кластера, реализуемого в черте краевой столицы.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На территории парка возводятся два логистических центра класса «А» площадью свыше 25 тыс. кв. м каждый. Первая очередь комплекса введена в эксплуатацию в сентябре 2025 года, вторая и третья находятся в стадии активного строительства.

Вениамин Кондратьев отметил, что создание индустриальных и промышленных парков является важным элементом развития региональной экономики. По его словам, подобные площадки позволяют сосредоточить полный производственный цикл на одной территории, оптимизировать логистику и способствовать внедрению передовых технологий. «Сегодня приоритетом должно стать развитие современных производств, которые обеспечат технологическую независимость региона»,— подчеркнул губернатор.

Летом на территории парка начали работу предприятия «Геометрия окон» и «ПРОМеталл», выпускающие металлопластиковые оконные конструкции и металлоизделия. Их производственные мощности рассчитаны на выпуск 20 тыс. кв. м окон и дверей и до 400 тонн металлических изделий в месяц. В ближайшее время планируется запуск завода «ДГ-Блок» по производству газобетонных блоков мощностью до 300 тыс. кубометров в год.

Введена в эксплуатацию база автотранспортного предприятия Dogma, предназначенная для обслуживания более 550 единиц строительной техники. В 2026 году компания намерена приступить к строительству производственно-складского комплекса формата Light Industrial.

Промышленный парк «Копанской» включен в федеральный и региональный реестры индустриальных парков. По оценке властей, проект создаст около двух тысяч рабочих мест и обеспечит предприятия строительной отрасли Краснодарского края собственной продукцией, включая газобетонные блоки, окна и металлоконструкции.

Артур Каверин

Новости компаний Все