Полиция проверяет жителя Кубани за убийство собаки палкой

Полиция Динского района проводит проверку в отношении 25-летнего жителя станицы Новотитаровской, который якобы забил палкой собаку. Информация об инциденте распространилась в соцсетях, сообщает ГУ МВД России по Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Соседка мужчины обратилась в полицию с заявлением о жестоком обращении с питомцем. В интернете появилось видео, на котором запечатлено, как мужчина бьет палкой собаку.

На место выехал участковый. 25-летний житель станицы пояснил, что его питомец был отравлен, и он якобы хотел облегчить мучения животного, нанеся удары палкой по голове.

По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

Анна Гречко