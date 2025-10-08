Полиция проверяет жителя Кубани за убийство собаки палкой
Полиция Динского района проводит проверку в отношении 25-летнего жителя станицы Новотитаровской, который якобы забил палкой собаку. Информация об инциденте распространилась в соцсетях, сообщает ГУ МВД России по Кубани.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Соседка мужчины обратилась в полицию с заявлением о жестоком обращении с питомцем. В интернете появилось видео, на котором запечатлено, как мужчина бьет палкой собаку.
На место выехал участковый. 25-летний житель станицы пояснил, что его питомец был отравлен, и он якобы хотел облегчить мучения животного, нанеся удары палкой по голове.
По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.