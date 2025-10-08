В Новороссийске ограничат подачу холодной воды на нескольких улицах
Сегодня, 8 октября, в Новороссийске временно ограничат подачу холодной воды из-за аварийных ремонтных работ на запорной арматуре диаметром 300 мм по адресу ул. Волгоградская, 44. Об этом сообщили в МУП «Водоканал города Новороссийска»
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Технологическое отключение начнется в 17:00 и продлится ориентировочно до 19:00.
«На время производства работ будет ограничена подача воды к жилым домам ул. Героев Десантников №10, 12, 14, 16,18 , пр. Дзержинского, д.207, 209, ул. Волгоградская, д.50,52,48,54. Боллерная ЦТП-35»,— уточняется в сообщении.
Под временное отключение попадут около 800 жителей. На период ремонтных мероприятий организован подвоз воды автоцистернами по заявкам. После завершения работ водоснабжение будет восстановлено в полном объеме. Власти отмечают, что чрезвычайная ситуация не прогнозируется.