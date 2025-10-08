Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Ущерб от теракта, в котором погиб генерал Кириллов, превысил 3 млн рублей

Следствие признало 11 человек потерпевшими от теракта, при котором умер начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его адъютант Илья Поликарпов. Тогда в результате взрыва повреждения получили 14 автомобилей и 28 квартир. Общая сумма ущерба превысила 3,3 млн руб., сообщила Генпрокуратура.

Фигурантами по делу проходят четыре человека: Ахмаджон Курбонов, Роберт Сафарян, Батухан Точиев и Рамазан Падиев. Их обвиняют по ряду террористических статей, включая совершение теракта. Подсудимым также инкриминируют незаконный оборот взрывчатых средств и взрывных устройств. Сегодня прокуратура сообщила об утверждении обвинения и направлении материалов дела в суд.

Убийство Игоря Кириллова и Ильи Поликарпова произошло 17 декабря 2024 года. Исполнителем теракта назвали господина Курбонова. Он заложил взрывчатку в электросамокат, стоящий рядом с подъездом генерала. Роберт Сафарян, по версии следствия, получил из-за границы компоненты для СВУ и передал их господину Курбонову. В свою очередь господа Точиев и Падиев оплатили квартиру, где должен был скрыться террорист.

Подробнее о теракте — в материале «Ъ» «СКР разобрал теракт до деталей».

Никита Черненко

Фотогалерея

Убийство генерал-лейтенанта Игоря Кириллова

Взрыв у дома на Рязанском проспекте прогремел в шесть часов утра, когда водитель заехал за генералом Кирилловым и они, выйдя из подъезда, направились к служебной Toyota

Взрыв у дома на Рязанском проспекте прогремел в шесть часов утра, когда водитель заехал за генералом Кирилловым и они, выйдя из подъезда, направились к служебной Toyota

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

Мощность СВУ, начиненного, по предварительным данным, пластиковой взрывчаткой, была относительно небольшой — порядка 1 кг тротила

Мощность СВУ, начиненного, по предварительным данным, пластиковой взрывчаткой, была относительно небольшой — порядка 1 кг тротила

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

Исполнитель преступления находился рядом, наблюдая за жертвами

Исполнитель преступления находился рядом, наблюдая за жертвами

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Дело расследуется по трем статьям УК РФ — 105, 205 и 222 (убийство, террористический акт, незаконный оборот оружия, боеприпасов)

Дело расследуется по трем статьям УК РФ — 105, 205 и 222 (убийство, террористический акт, незаконный оборот оружия, боеприпасов)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

Исполнителя и его возможных сообщников в случае поимки также ждет и обвинение в госизмене (ст. 275 УК)

Исполнителя и его возможных сообщников в случае поимки также ждет и обвинение в госизмене (ст. 275 УК)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

По версии следствия, за преступлением, очевидно, стоят украинские спецслужбы — СБУ. Их представители выбрали генерала Кириллова в качестве цели, скорее всего, из-за его публичности

По версии следствия, за преступлением, очевидно, стоят украинские спецслужбы — СБУ. Их представители выбрали генерала Кириллова в качестве цели, скорее всего, из-за его публичности

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

Возглавляя войска с 2017 года, он участвовал в брифингах, рассказывая в том числе об американских биолабораториях на Украине. 17 декабря он также собирался встретиться с журналистами

Возглавляя войска с 2017 года, он участвовал в брифингах, рассказывая в том числе об американских биолабораториях на Украине. 17 декабря он также собирался встретиться с журналистами

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

