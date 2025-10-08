Ущерб от теракта, в котором погиб генерал Кириллов, превысил 3 млн рублей

Следствие признало 11 человек потерпевшими от теракта, при котором умер начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его адъютант Илья Поликарпов. Тогда в результате взрыва повреждения получили 14 автомобилей и 28 квартир. Общая сумма ущерба превысила 3,3 млн руб., сообщила Генпрокуратура.

Фигурантами по делу проходят четыре человека: Ахмаджон Курбонов, Роберт Сафарян, Батухан Точиев и Рамазан Падиев. Их обвиняют по ряду террористических статей, включая совершение теракта. Подсудимым также инкриминируют незаконный оборот взрывчатых средств и взрывных устройств. Сегодня прокуратура сообщила об утверждении обвинения и направлении материалов дела в суд.

Убийство Игоря Кириллова и Ильи Поликарпова произошло 17 декабря 2024 года. Исполнителем теракта назвали господина Курбонова. Он заложил взрывчатку в электросамокат, стоящий рядом с подъездом генерала. Роберт Сафарян, по версии следствия, получил из-за границы компоненты для СВУ и передал их господину Курбонову. В свою очередь господа Точиев и Падиев оплатили квартиру, где должен был скрыться террорист.

Никита Черненко