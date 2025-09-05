Служба террористической угрозы

Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет России (СКР) завершил основные следственные действия по резонансному уголовному делу о теракте, в результате которого были убиты начальник войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Взрывное устройство по заданию украинских спецслужб заложил и привел в действие гражданин Узбекистана Ахмаджон Курбонов, которому помогли скрыться два выходца из Ингушетии. Четвертым фигурантом расследования оказался многодетный отец, снабдивший исполнителя взрывчаткой. Его взяли еще в самом начале расследования, но обвинили в терроризме не сразу. При этом преступление было организовано участниками террористического сообщества, которым в СКР считают СБУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подозреваемый по делу о теракте гражданин Узбекистана Ахмаджон Алижон угли Курбонов

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Подозреваемый по делу о теракте гражданин Узбекистана Ахмаджон Алижон угли Курбонов

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По данным источников “Ъ”, следователи управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет ГСУ СКР в ближайшее время планируют направить материалы дела о резонансном теракте, совершенном 17 декабря прошлого года, в Генпрокуратуру на утверждение обвинения. Стороны уже завершают ознакомление с ними, а надзору, который с первых дней контролировал резонансное расследование, хватит и десяти суток, чтобы передать его итоги во 2-й Западный окружной военный суд Москвы для рассмотрения по существу. Таким образом, уже к годовщине теракта по уголовному делу можно ожидать вынесения приговора. Для непосредственного исполнителя преступления, очевидно, разбирательство закончится пожизненным сроком.

Ахмаждон Курбонов, Батухан Точиев и Рамазан Падиев обвиняются в теракте, незаконном обороте взрывчатки и изготовлении бомбы (ст. 205, 222.1 и 223.1 УК РФ), которые были совершены в составе организованной группы лиц. По данным следствия, 17 декабря прошлого года гражданин Узбекистана оставил у подъезда дома, в котором проживал генерал Кириллов, электросамокат с закрепленной на руле радиоуправляемой бомбой, а сам расположился в салоне арендованной машины неподалеку. Наблюдая за подъездом, исполнитель вел с места видеотрансляцию происходящего на Украину. Она зафиксировала, как генерал и его помощник майор Илья Поликарпов вышли из дома, направляясь к служебной машине, и в этот момент прогремел мощный взрыв, отбросивший жертв на несколько метров. Офицеры погибли, а Курбонов, бросив машину с камерой, скрылся.

Ранее судимый Батухан Точиев и Рамазан Падиев (познакомились, занимаясь различными единоборствами), по версии следствия, обеспечили исполнителя Курбонова съемным жильем.

Отсидевшись в подмосковной квартире, террорист рассчитывал покинуть Россию. В СБУ ему обещали заплатить $100 тыс., дать новые документы и организовать проживание в любой стране Евросоюза на выбор.

Сотрудники ФСБ и угрозыска полиции задержали Ахмаджона Курбонова буквально через несколько часов после взрыва. В январе 2025 года под стражу взяли Точиева и Падиева. Выходцы из Ингушетии свою вину отрицали, а их адвокаты полагали, что подзащитных могли использовать втемную. Курбонов, напротив, активно сотрудничал со следствием и все признавал.

А буквально на днях выяснилось, что в уголовном деле имеются и другие фигуранты. Одним из них стал уроженец Баку Роберт Сафарян, перебравшийся затем в Россию и получивший гражданство РФ.

Его задержали, как оказалось, еще 23 декабря 2024 года и, обвинив в незаконном обороте взрывчатки, поместили под стражу во Владимире. И только в марте обвиняемый был этапирован в Москву, где ему инкриминировали уже участие в теракте и других преступлениях. Фигурант, являющийся отцом четверых детей, по некоторым данным, был арестован за то, что снабдил исполнителя Курбонова бомбой. Признает он свою вину или нет, остается неясным, но защита ходатайствовала о переводе фигуранта под домашний арест, отмечая, что он нужен детям и не опасен для общества.

В свою очередь, Сафарян, по данным участников расследования, мог получить взрывчатку от агента СБУ Андрея Гедзика, известного также как Артур Струтинский. Предполагаемый организатор преступления, скрывающийся за границей, объявлен в розыск, а его имя вместе с данными других фигурантов этого дела включено в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

Вдобавок Гедзика (Струтинского), а вместе с ним и арестованных фигурантов дела об убийстве генерала Кириллова следствие считает участниками террористического сообщества СБУ.

Данную ст. 205.4 УК РФ им инкриминировали летом этого года, предъявляя обвинение в окончательной редакции.

По версии следствия, сообщество во главе с директором СБУ Василием Малюком организовало десятки взрывов и других террористических атак в России, в том числе подрыв Крымского моста с помощью машины со взрывчаткой в 2022 году, а через два года — налеты беспилотников, доставленных к военным аэродромам грузовиками-носителями.

Николай Сергеев