Дело об убийстве генерала Кириллова направили в суд

Генпрокуратура утвердила обвинение фигурантам дела о теракте, в результате которого погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов. На скамье подсудимых окажутся Ахмаджон Курбонов, Роберт Сафарян, Батухан Точиев и Рамазан Падиев. Рассматривать дело будут во 2-м Западном окружном военном суде.

Обвиняемым вменяют участие в террористическом сообществе, прохождение обучения для террористической деятельности и совершение теракта. Также злоумышленникам инкриминируют незаконный оборот взрывчатых средств и взрывных устройств.

По информации СКР, преступление долгое время готовилось на Украине. Осенью 2024 года из Польши в Россию перенаправили компоненты для СВУ и доставили их Роберту Сафаряну. Он передал их господину Курбонову, который собрал взрывчатку и закрепил ее на электросамокат. Террорист поставил транспорт у подъезда генерала, а затем дистанционно подорвал бомбу. Затем он попытался скрыться в квартире, которую оплатили господа Точиев и Падиев.

Убийство Игоря Кириллова и его адъютанта Ильи Поликарпова произошло 17 декабря 2024 года. Потерпевшими по делу признали 11 человек. Помимо исполнителя теракта и его сообщников, следствие обвиняет находящихся за границей соучастников. Среди них — проживающий в Евросоюзе украинец.

Подробнее о теракте — в материале «Ъ» «СКР разобрал теракт до деталей».

Никита Черненко

Убийство генерал-лейтенанта Игоря Кириллова

Взрыв у дома на Рязанском проспекте прогремел в шесть часов утра, когда водитель заехал за генералом Кирилловым и они, выйдя из подъезда, направились к служебной Toyota

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

Мощность СВУ, начиненного, по предварительным данным, пластиковой взрывчаткой, была относительно небольшой — порядка 1 кг тротила

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

Исполнитель преступления находился рядом, наблюдая за жертвами

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Дело расследуется по трем статьям УК РФ — 105, 205 и 222 (убийство, террористический акт, незаконный оборот оружия, боеприпасов)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

Исполнителя и его возможных сообщников в случае поимки также ждет и обвинение в госизмене (ст. 275 УК)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

По версии следствия, за преступлением, очевидно, стоят украинские спецслужбы — СБУ. Их представители выбрали генерала Кириллова в качестве цели, скорее всего, из-за его публичности

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

Возглавляя войска с 2017 года, он участвовал в брифингах, рассказывая в том числе об американских биолабораториях на Украине. 17 декабря он также собирался встретиться с журналистами

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

