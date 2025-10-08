Дело об убийстве генерала Кириллова направили в суд

Генпрокуратура утвердила обвинение фигурантам дела о теракте, в результате которого погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов. На скамье подсудимых окажутся Ахмаджон Курбонов, Роберт Сафарян, Батухан Точиев и Рамазан Падиев. Рассматривать дело будут во 2-м Западном окружном военном суде.

Обвиняемым вменяют участие в террористическом сообществе, прохождение обучения для террористической деятельности и совершение теракта. Также злоумышленникам инкриминируют незаконный оборот взрывчатых средств и взрывных устройств.

По информации СКР, преступление долгое время готовилось на Украине. Осенью 2024 года из Польши в Россию перенаправили компоненты для СВУ и доставили их Роберту Сафаряну. Он передал их господину Курбонову, который собрал взрывчатку и закрепил ее на электросамокат. Террорист поставил транспорт у подъезда генерала, а затем дистанционно подорвал бомбу. Затем он попытался скрыться в квартире, которую оплатили господа Точиев и Падиев.

Убийство Игоря Кириллова и его адъютанта Ильи Поликарпова произошло 17 декабря 2024 года. Потерпевшими по делу признали 11 человек. Помимо исполнителя теракта и его сообщников, следствие обвиняет находящихся за границей соучастников. Среди них — проживающий в Евросоюзе украинец.

Никита Черненко