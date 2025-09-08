СКР признал 11 человек потерпевшими по делу об убийстве генерала Кириллова

Следствие признало потерпевшими 11 человек по делу о теракте, при котором погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов, сообщает «РИА Новости». По данным агентства, следственные и процессуальные действия по делу прошли на территории нескольких регионов.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Как писал «Ъ», расследование завершено, участники знакомятся с материалами дела.

Теракт, жертвами которого стали господин Кириллов и его адъютант Илья Поликарпов, был совершен 17 декабря 2024 года на юго-востоке Москвы. Взрывное устройство заложили в самокат, стоявший рядом с домом генерал-лейтенанта. Когда военнослужащие выходили из подъезда, бомбу привели в действие. Оба погибли на месте.

По данным следствия, взрывное устройство по заданию украинских спецслужб заложил и привел в действие гражданин Узбекистана Ахмаджон Курбонов, которому помогли скрыться два выходца из Ингушетии. Четвертым фигурантом расследования оказался многодетный отец, снабдивший исполнителя взрывчаткой. Его задержали еще в начале расследования, но обвинили в терроризме не сразу.

