Жилье не построят: Шуваловский лес сохранил рекреационный статус

Суд в Санкт-Петербурге подтвердил законность внесения поправок в Генеральный план города, которыми Шуваловский лесопарк в Приморском районе был отнесен к рекреационной зоне Р-2. Этот статус запрещает строительство жилых домов на зеленой территории.

Жалобу в Третий кассационный суд общей юрисдикции на аналогичное решение нижестоящей инстанции в августе подал специализированный застройщик «Вектор» («дочка» девелоперской компании Seven Suns Development), которому с 2017 года принадлежат два участка площадью 13,9 га в зеленой зоне.

«Суд встал на сторону людей! Решение прошлых заседаний оставлено без изменений, но ООО “Вектор” может снова попробовать обжаловать его в Верховном суде»,— сообщили в сообществе «ВКонтакте» «ЖК “Шуваловский”».

Застройщик намеревался построить на территории лесопарка жилые дома, однако в 2023 году функциональное предназначение территории было изменено на зону Р-2, которая предназначена для размещения объектов туристско-рекреационного назначения. Такое решение, по мнению представителей «Вектора», нарушает права компании.

Во время обсуждения городского бюджета на 2026–2028 годы фракция «Справедливая Россия — За правду» предлагала Смольному выкупить территорию Шуваловского леса

Подробнее о судьбе зеленой территории в материале «Ъ-СПб» — «Шуваловский лес вернул статус».

Надежда Ярмула