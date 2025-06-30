Бюджетный старт

Депутаты петербургского Заксобрания сформировали первые пожелания по расходам городской казны на следующий год. Подготовка к так называемым нулевым чтениям бюджета началась на прошлой неделе: руководители всех фракций вместе с финансовым блоком городского правительства обсудили идеи депутатов и основные моменты будущего закона. Большинство предложений парламентариев повторяет их же поправки к бюджету 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-губернатор Алексей Корабельников и председатель комитета финансов Светлана Енилина

Фото: Законодательное собрание Санкт-Петербурга Вице-губернатор Алексей Корабельников и председатель комитета финансов Светлана Енилина

Фото: Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Законодательное собрание и правительство Петербурга начали работу над городским бюджетом на 2026 и плановый период 2027 и 2028 года. В конце прошлой недели, на следующий день после объявления каникул в парламенте, руководители фракций вместе с «финансовым» вице-губернатором Алексеем Корабельниковым и председателем комитета финансов Светланой Енилиной обсудили основные положения по поводу петербургской казны на предстоящий год и предложения депутатов по увеличению расходов на социальные, спортивные, культурные цели. «Ъ-СПб» узнал у депутатов, на какие статьи расходов они считают необходимым добавить средств.

Фракция «Справедливая Россия — за правду» (СРЗП) предлагает выделить 5,6 млрд рублей комитету имущественных отношений (КИО) для выкупа объектов, находящихся в частной собственности и имеющих «большое социальное значение для города». Так, парламентарии предлагают выкупить бизнес-центр «Балтийская жемчужина» вместе с участком (Петергофское шоссе, 47А) в Красносельском районе. По мнению фракции, на этом месте можно было бы обустроить новый корпус Дома детского творчества Красносельского района. В конце января дочерняя структура китайской Shanghai Industrial Investment выставила «Балтийскую жемчужину» на продажу за 1,6 млрд руб.

СРЗП также предлагает Смольному выкупить территорию Шуваловского леса — два земельных участка общей площадью 13,9 га в Приморском районе, которые находятся в собственности СЗ «Вектор» («дочка» девелоперской компании Seven Suns Development).

Жители близлежащих домов уже несколько лет выступают за сохранение зеленой зоны. Судебный процесс вокруг участков тянется не первый год: в начале июня Второй апелляционный суд общей юрисдикции подтвердил законность отнесения лесопарка к зоне Р-2, которая предназначена для размещения объектов туристско-рекреационного назначения, тем самым запретив компании строить там жилые дома. «Вектор» намерен оспорить решение суда.

Кроме того, фракция считает нужным добавить комитету по социальной политике 45 млн руб. на финансирование новой меры в поддержку многодетных семей. Так, предлагается выплачивать по 3 млн руб. для покупки жилья семьям, в которых одновременно родились трое и более детей. Законопроект о принятии новой меры соцподдержки «эсеры» внесли в Заксобрание еще в 2022 году, однако он не был рассмотрен даже в первом чтении.

Продолжает СРЗП радеть и за строительство транспортной развязки на пересечении Краснопутиловской улицы с железнодорожными путями перегона между станциями Автово — Нарвская и за восстановление Таицкого водовода, питающего исторические пруды парков Павловска и Царского Села.

Коммунисты вновь выступают за поддержку петербургской промышленности и медицины. Партия предлагает выделить 300 млн руб. комитету по здравоохранению на приобретение нового оборудования для городских больниц, добавить 8 млрд руб. Фонду развития промышленности (ФРП) на модернизацию предприятий и увеличить субсидии до 1 млрд руб. Фонду развития субъектов малого и среднего предпринимательства, рассказала «Ъ-СПб» руководитель фракции Ирина Иванова.

При разработке бюджета на 2025 год коммунисты предлагали увеличить финансирование ФРП на 4 млрд руб., однако не нашли поддержки в Смольном. В этом году из городского бюджета фонду выделили 300 млн руб. На 2026-й и 2027-й финансирование организации пока и вовсе не предусмотрено. Фонду развития субъектов малого и среднего предпринимательства, согласно текущему закону о бюджете, в следующем году предусмотрено 364,4 млн руб.

Прежней линии придерживаются и «яблочники». Депутаты вновь выступают за увеличение расходов на расселение коммунальных квартир.

В этот раз «Яблоко» просит выделить на эти цели 4 млрд руб. вместо прописанных в бюджете 1,872 млрд. «В 2025 году заложено 1,8 млрд. руб., в 2024-м было 3,9 млрд. руб. Расходы были сокращены под предлогом того, что якобы мало желающих получить эти выплаты. Но на те деньги, что предусмотрены (в среднем 2,4 млн. руб. на семью) нельзя купить даже студию»,— объясняют во фракции. В прошлом году «яблочники» просили увеличить бюджет на расселение до 5,7 млрд руб., однако инициативу не поддержал комфин.

«Яблоко» также предлагает увеличить до 6 млрд руб. финансирование ГБУ «Горжилобмен» на предоставление средств для улучшения жилищных условий очередникам, не имеющим льгот. В 2026-м на эти цели предусмотрено в два раза меньше — 3 млрд. По мнению фракции, этой суммы недостаточно. «Около 70 тысяч семей таких "очередников" ждут жилья более 40 лет»,— отмечают депутаты.

Кроме того, парламентарии в очередной раз выступают за открытость расходов, связанных с военной операцией на территории Украины. Средства на выплаты контрактникам, пособий членам их семей и т. д. идут из резервного фонда города. Вопрос о засекреченности этих трат не раз поднимался фракцией на отчетах Алексея Корабельникова и губернатора Александра Беглова в Заксобрании.

ЛДПР, по словам руководителя фракции Павла Иткина, «исторически» делает упор на развитие некоммерческих организаций, здравоохранения «с учетом потребностей по обеспечению участников СВО» и молодежной политики. Финансирование каких статей расходов предлагают увеличить депутаты, господин Иткин называть отказался, заявив, что конкретизировать цифры на этом этапе «не совсем логично».

Руководитель фракции «Единая Россия» Павел Крупник рассказал, что инициативы депутатов «стандартные». «У нас ничего нового нет. На первой очереди социальная поддержка, поддержка медицинских учреждений, детских и подростковых клубов. Большие крупные инфраструктурные проекты исполнительная власть курирует и понимает лучше, чем мы. Наша задача собирать то, что нужно районам, образовательным и медицинским учреждениям»,— прокомментировал господин Крупник.

«Новые люди» традиционно предлагают направить средства комитету по физической культуре и спорту (120 млн руб.) на проведение массовых спортивных мероприятий и комитету по туризму (55 млн руб.), в том числе для поддержки мотодвижения, рассказал руководитель фракции Дмитрий Павлов. В прошлом году аналогичные поправки были поддержаны во втором чтении бюджета.

«Следующий этап — сбор и подробный анализ комитетом финансов всех поступивших от исполнительных органов власти заявок на финансирование основных нужд, цикл рабочих совещаний, а затем и традиционные "нулевые чтения" проекта бюджета в городском парламенте»,— рассказал в своем телеграм-канале руководитель бюджетно-финансового комитета ЗакСа Денис Четырбок. «Нулевые чтения» традиционно начинаются в конце лета. Последние два года бюджет рассматривают в разрезе 18 государственных программ.

Согласно закону о бюджете на 2025–2027 годы, доходы петербургской казны в 2026-м, предположительно, составят 1,406 трлн руб., расходы — 1,560 трлн. В ближайшие пять лет, как неоднократно заявлял Александр Беглов, поступления в казну должны превысить 2 трлн руб.

Доходы города в текущем году, по прогнозу городских властей, должны достичь 1,328 трлн руб., расходы — 1,491 трлн, дефицит — 163,1 млрд руб. На 1 июня в бюджет поступило 546,3 млрд руб. (41% от плана), расходы составили 500,7 млрд руб. (33,6% от плана).

Надежда Ярмула