Украинского военнослужащего приговорили к 16 годам колонии за теракты

2-й Западный окружной военный суд признал виновным в совершении терактов военнослужащего ВСУ Виталия Милецкого. Он участвовал в нападении на Курскую область в 2024 году. Фигуранта приговорили к 16 годам строгого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, сообщили в Генпрокуратуре.

Военнослужащий с сослуживцами въехал в Суджанский район Курской области в феврале этого года. Там он с другими бойцами ВСУ участвовал в удержании села Гоголевка. Милецкий участвовал в боях с российскими военнослужащими, запугивал мирное население и мешал работе властей. Во время штурма украинца взяли в плен, с тех пор он находился под арестом.

Бои в Курской области шли с августа 2024 по апрель 2025 года. За это время погибли 331 гражданских, еще 590 мирных жителей числятся пропавшими без вести. Предварительный ущерб региону превысил 3 млрд руб.

Никита Черненко