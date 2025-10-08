Жителя Севастополя осудили за госизмену и подготовку к теракту

Севастопольский гарнизонный военный суд признал Сергея Лихоманова виновным в государственной измене и приготовлении к террористическому акту. Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы, из которых первые пять он проведет в тюрьме. Кроме того, суд назначил штраф в размере 50 тыс. руб., сообщила пресс-служба Южного окружного военного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как установило следствие, в марте 2023 года фигурант Лихоманов был завербован сотрудником Службы безопасности Украины через интернет-мессенджер и согласился на сотрудничество, получив задание собирать сведения о позициях средств противовоздушной обороны на территории Севастополя.

Позднее, осенью того же года, подсудимый привлек к сотрудничеству еще одного жителя города, с которым создал устойчивую группу. Собранные данные о местах дислокации российских военных объектов они передавали представителю украинской спецслужбы.

Кроме того, по данным обвинения, фигурант Лихоманов получил задание организовать подрыв железнодорожного моста через реку Бельбек. Он провел разведку местности, сделал фотоснимки объекта и предоставил их представителю СБУ. В дальнейшем он должен был извлечь из тайника взрывчатые вещества и подготовить самодельное взрывное устройство.

Реализовать задуманное обвиняемый Лихоманов не успел — в декабре 2023 года его деятельность была пресечена сотрудниками российских правоохранительных органов.

Приговор суда пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в Апелляционном военном суде.

Вячеслав Рыжков