В Крыму найдена древнеримская крепость на границе Боспорского царства

На юго-востоке Крыма археологи нашли руины ранее неизвестной крепости римского времени, которая входила в систему пограничных укреплений Боспорского царства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора по развитию фонда «Археология» Олега Маркова.

По словам эксперта, башня крепости была построена в начале I века до н. э. и просуществовала около ста лет. Укрепление позволяло контролировать окрестные земли и вести наблюдение за акваторией Керченского пролива. Крепости находились в прямой видимости друг от друга, что обеспечивало быструю передачу сигналов о нападениях и возможность оперативной помощи соседним форпостам.

Раскопки ведет Южнобоспорская экспедиция Института археологии Крыма и Института археологии РАН под руководством Дениса Бейлина и Ирины Рукавишниковой совместно с фондом «Археология». Толщина внешних стен сооружения достигала 1 м, а башни — до 2 м. Общая площадь укрепления оценивается примерно в 1 тыс. кв. м.

Комплекс представлял собой прямоугольную башню, окруженную стенами и жилыми постройками. Многие элементы, по словам исследователей, были разобраны позднее для строительства новых поселений.

Боспорское царство возникло более 2,5 тыс. лет назад и объединяло города на обеих сторонах Керченского пролива, включая Пантикапей (нынешнюю Керчь), Фанагорию и Горгиппию (Анапа)

Анна Гречко