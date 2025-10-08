Польша ищет способ избежать выдачи ФРГ фигуранта дела о «Северных потоках»

Польша должна найти способ, при котором не нужно будет выдавать Германии или России подозреваемого в подрыве трубопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» гражданина Украины Владимира Журавлева, заявил руководитель польского бюро национальной безопасности Славомир Ценцкевич. Сейчас фигурант дела находится под арестом в Варшаве.

На вопрос журналистов, должна ли Польша выдать ФРГ подозреваемого в подрывах, Славомир Ценцкевич ответил: «Как частное лицо, скажу: нет. А официально скажу так: Польша не должна участвовать ни в какой операции по выдаче человека, нанесшего вред России» (цитата по Polsat News). «Нам нужно найти формулу, которая позволит нам соблюдать закон, но в то же время не выдаст немцам или россиянам человека, нанесшего ущерб российской военной машине»,— пояснил он.

Накануне премьер Польши Дональд Туск заявил, что выдача Германии Владимира Журавлева не соответствует польским интересам. Как сообщало польское издание Rzeczpospolita, еще год назад при обсуждении деталей этого дела глава МИД Польши Радослав Сикорский говорил немецким чиновникам, что готов предоставить подозреваемому политическое убежище и наградить его орденом.

Немецкие следователи считают, что Владимир Журавлев, работавший инструктором по дайвингу, входил в группу, которая установила взрывные устройства на «Северных потоках» в сентябре 2022 года. Мужчина жил в Польше после февраля того же года, а ордер на его арест Германия выдала в июне 2024-го. Несмотря на это, Журавлев смог беспрепятственно уехать на Украину, а спустя время вернулся. По запросу ФРГ он был задержан в пригороде Варшавы Прушкуве 30 сентября этого года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дайвер вынырнул в Польше».

Лусине Баласян