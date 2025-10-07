Туск выступил против выдачи ФРГ украинца по делу о подрыве «Северных потоков»

Власти Польши против выдачи Германии гражданина Украины Владимира Журавлева, заявил польский премьер-министр Дональд Туск. Окружной суд Варшавы арестовал украинца по подозрению во взрыве газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

«Не в интересах Польши и не в рамках приличия выдавать этого человека иностранному государству»,— сказал господин Туск (цитата по Onet). При этом окончательное решение за судом, добавил премьер.

«Северные потоки» были подорваны 26 сентября 2022 года. Расследование ведет Германия. По основной версии, несколько человек арендовали яхту «Андромеда» по подложным документам и при помощи глубоководного оборудования установили взрывные устройства на газопроводах.

Генпрокуратура ФРГ утверждает, что Владимир Журавлев, работавший инструктором по дайвингу, находился на борту «Андромеды». Он был задержан в польском Прушкуве 30 сентября по запросу Германии.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дайвер вынырнул в Польше».