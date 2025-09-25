СМИ: глава МИД Польши предложил убежище подозреваемому в подрыве «Северных потоков»

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский говорил немецким чиновникам, что готов предоставить подозреваемому в подрыве трубопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» Владимиру Журавлеву политическое убежище, а также хочет наградить его орденом. Об этом сообщили источники польского издания Rzeczpospolita.

Как отмечает Rzeczpospolita, польские власти настаивают, что доказательств причастности украинца Владимира Журавлева к произошедшему недостаточно. Немецкие ARD, Sddeutsche Zeitung и Die Zeit писали, что Варшава месяцами игнорировала запросы немецких следователей о сотрудничестве. В том числе — о предоставлении записи с камер видеонаблюдения с польского порта Колобжег, где, как утверждается, Владимир Журавлев пришвартовался на «Андромеде».

СМИ писали, что, согласно данным следствия, Владимир Журавлев находился на борту судна «Андромеда», которое могло использоваться для закладки взрывчатки на дне Балтийского моря. 21 июня 2024 года Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на его арест. На момент выдачи ордера мужчина находился в пригороде Варшавы Прушкуве. Польская прокуратура заявила, что немецкие коллеги допустили ошибку и некорректно указали адрес подозреваемого, а в специальную базу для погранслужб его имя не внесли, из-за чего 6 июля мужчина покинул Польшу и уехал на Украину. «Зачем нам его задерживать? Для нас он герой»,— приводил Der Spiegel слова одного из польских чиновников год назад.

26 сентября 2022 года три из четырех нитей газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» были взорваны на глубине около 80 м. По основной версии, рассматриваемой немецкими следователями, группа из примерно шести человек арендовала яхту «Андромеда» по подложным документам и при помощи глубоководного оборудования установила взрывные устройства на газопроводах.

Лусине Баласян