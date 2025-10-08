В Ростове готовы к зиме 4,7 тысячи многоквартирных домов

Власти Ростова-на-Дону планируют начать отопительный сезон 15 октября. Об этом глава города Александр Скрябин сообщил в своем Telegram-канале по итогам планерного совещания, на котором выступил замглавы администрации по ЖКХ Станислав Марченко.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По данным департамента ЖКХ и энергетики, к подаче тепла готовы все котельные и 600 объектов социальной инфраструктуры. Из 4,8 тыс. многоквартирных домов подготовили 4,7 тыс.

«Существует норматив, который зависит от погоды. Согласно правилам, отопительный сезон должен стартовать не позднее пяти дней, в течение которых среднесуточная температура окружающего воздуха не превышает восемь градусов тепла. Пока такие погодные условия не наступили. Но город готовился к зиме все лето, и сейчас эта работа находится на завершающей стадии»,— пояснил Александр Скрябин.

По словам главы города, до 12 октября коммунальные службы ликвидируют еще пять подвальных котельных, их потребителей переведут на теплоисточники Ростовских тепловых сетей. Это позволит Ростову получить паспорт готовности к зиме в середине ноября.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в девяти районах Ростовской области отопление уже запустили в школах, больницах и детских садах.

Валентина Любашенко