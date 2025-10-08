Дисквалификация без вреда квалификации

Конор Макгрегор, один из самых популярных и скандальных бойцов в истории смешанных единоборств (MMA), нарвался на допинговую дисквалификацию. Но она оказалась ровно такой, чтобы не помешать Макгрегору реализовать мечту и в июне следующего года выступить в турнире, который Дональд Трамп и UFC, основной в MMA промоушен, устроят на лужайке возле Белого дома.

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters Конор Макгрегор

О дисквалификации Конора Макгрегора объявила организация Combat Sports Anti-Doping (CSAD). Именно она является партнером UFC, основного в смешанных единоборствах промоушена, отвечающим за допинг-контроль, то есть выполняет те же функции, что возложены в олимпийских видах на Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Вердикт CSAD пополнил длинную череду инцидентов, фигурантом которых становился один из самых ярких и скандальных бойцов в истории MMA.

Макгрегора, который считался королем жанра до расцвета россиянина Хабиба Нурмагомедова, уверенно победившего ирландца в поединке за чемпионский титул UFC в легком весе (до 70 кг) в 2018 году, обвиняли в недостойном поведении и провокациях в отношении соперников, сексуальном насилии и наглой рекламе алкоголя собственного производства. Теперь он пострадал из-за нарушения антидопингового регламента.

Макгрегора уличили не в применении запрещенных препаратов, а в пренебрежении пунктом правил CSAD, идентичном тому, что применяет WADA.

Этот пункт гласит, что спортсмен обязан в случае, если ему предстоит сдать допинг-пробу, сообщить проверяющим о своем точном местонахождении в конкретный день.

У Конора Макгрегора, как выяснилось, набралось сразу три пропущенных из-за его игнорирования теста. Все они относятся к короткому периоду в прошлом году — 13 июня, 19 сентября и 20 сентября. Понятно, с каким событием они связаны. В сентябре 2024 года Макгрегор собирался возобновить после трехлетнего перерыва карьеру боем против известного американца Майкла Чандлера. Однако как раз в июне он отказался от участия в нем, сославшись на перелом пальца ноги.

В иных обстоятельствах новость, обнародованная CSAD, могла бы стать ударом для многих поклонников смешанных единоборств. Дело в том, что она появилась спустя несколько дней после того, как Конор Макгрегор заявил о желании выступить, проведя бой с тем же Майклом Чандлером, в рамках наиболее громкого для MMA проекта следующего года. Речь о турнире, который при помощи Дональда Трампа, большого поклонника вида и друга главы UFC Дейны Уайта, 14 июня 2026 года устроят прямо на территории Белого дома. Предполагается, что бойцы будут драться на лужайке возле здания, а выходить в октагон — из Овального кабинета. Вокруг турнира, посвященного 250-летию независимости США, уже возник огромный ажиотаж, а возвращение Макгрегора, персоны по-прежнему чрезвычайно популярной, могло бы превратиться в хит его программы.

Но есть нюанс, на который обратили внимание все специализированные медиаресурсы, такие как MMAJunkie.

Нарушение, допущенное Конором Макгрегором, считается достаточно серьезным, но CSAD назначил ему не стандартный в подобных ситуациях срок отстранения — два года, а всего полтора.

Организация объяснила это тем, что спортсмен «сотрудничал» со специалистами, расследовавшими ЧП, признал вину, а также наличием смягчающего обстоятельства. Оно, по версии CSAD, заключается как раз в травме, исключавшей участие ирландца в поединке, ради которого и брались пробы.

Но это еще не все. CSAD согласился отсчитывать срок дисквалификации «ретроспективно» — с момента пропуска третьего теста. Иными словами, статус Конора Макгрегора будет восстановлен 20 марта, за три месяца до турнира в Белом доме. А такого промежутка вполне достаточно для подготовки к нему. При этом известно, что от программы тестирования UFC в 2025 году Макгрегор не уклоняется. В минувшие девять месяцы он сдал уже четыре пробы.

Алексей Доспехов