«Роза Хутор» принимает чемпионат МЧС России по многоборью спасателей

Соревнования среди профессиональных аварийно-спасательных формирований проводятся ежегодно уже более 30 лет. В Сочи чемпионат МЧС России по многоборью проходит второй раз. Среди участников — 14 команд, в каждой из которых — девять спортсменов — профессионалы, которые ежедневно рискуют своей жизнью: тушат пожары и ликвидируют чрезвычайные ситуации.

Многоборье спасателей — не просто важный инструмент в повышении мастерства выполнения поисково-спасательных работ. Это в первую очередь тренировка духа, воли и характера спасателя. Каждое упражнение в рамках соревнований является имитацией чрезвычайной ситуации, максимально приближенной к реальным условиям. Участие в данном мероприятии — это возможность узнать для себя что-то новое и обменяться практическим опытом,— отметил глава МЧС России Александр Куренков.

В рамках многоборья спасателей предусмотрены пять дистанций, три из них проходят на горном курорте. На «Роза Хутор» уже состоялась эстафета 6 по 3 километра. В рамках демонстрации поисково-спасательных работ в условиях природной среды участников ждало задание по эвакуации с канатно-кресельной дороги. Оно требовало не только физической силы, но и быстрой реакции, умения работать в команде и принимать решения в условиях ограниченного времени. Заключительным этапом чемпионата МЧС России на курорте «Роза Хутор» стали испытания по спасению на воде, организованные на горном озере на высоте около 1000 метров над уровнем моря. Задание предусматривает не только оказание помощи утопающим, но и водолазные работы. Для этого на дне озера на глубине пяти метров были установлены специальные тренажеры, на них участники стартов демонстрируют работы по поиску и деблокировке пострадавших. Состязания чемпионата МЧС России по многоборью спасателей на горном озере курорта «Роза Хутор» завершатся 9 октября, они открыты для зрителей, увидеть их могут все желающие.

«Роза Хутор» рад принимать чемпионат МЧС России по многоборью спасателей. Важные соревнования не только являются продолжением спортивной истории курорта, который в 2014 году принял зимние Олимпийские игры, но подтверждают, что основной принцип нашей работы — обеспечение безопасности. На курорте организуются постоянные учения отрядов спасателей различного уровня. Собственное профессиональное аварийно-спасательное формирование «Горный патруль» включает более 30 человек, все они имеют аттестацию МЧС России. В зимнем сезоне работает тренировочный лавинно-спасательный полигон, на нем проходят бесплатные занятия по безопасности для всех желающих,— отметил заместитель генерального директора по эксплуатации ГЛК горного курорта «Роза Хутор» Сергей Чернов.

Помимо этапов на курорте «Роза Хутор» участников чемпионата МЧС России по многоборью спасателей ждут испытания в условиях техногенной чрезвычайной ситуации и комплексное силовое упражнение, которые пройдут в Красной Поляне и в Сочи. Завершатся соревнования 11 октября.

