В Новороссийске пройдут учения ВМФ с боевой стрельбой

В акватории морского порта Новороссийск вечером 9 октября пройдут плановые учения с дежурными силами Новороссийской военно-морской базы (НВМБ). Мероприятия запланированы на период с 21:00 до 23:00. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-героя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

В ходе учений будут отрабатываться действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов, включая выполнение практических артиллерийских стрельб с молов Военной гавани.

На время проведения стрельб будет введен запрет на плавание всех маломерных судов и плавсредств в акватории — включая прогулочные и спортивные суда, гидроциклы, сапборды, надувные лодки и иные средства для занятий водным спортом. Также будут запрещены любые подводные работы и водолазные спуски, в том числе с берега.

Екатерина Голубева