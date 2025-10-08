Три человека погибли и 18 пострадали при обстрелах Белгородской области за сутки

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки ударили по 13 муниципалитетам Белгородской области с помощью как минимум 114 БПЛА и 25 боеприпасов. 18 человек были ранены. Был совершен ракетный удар в Масловой Пристани, где погибли три мирных жителя. Повреждены множество частных домов и автомобилей, МКД, соцобъект и предприятие. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

В Белгородском районе по селам Чайки и Ясные Зори выпустили по одному беспилотнику. В селе Ясные Зори поврежден частный дом, в селе Чайки — автомобиль и частное домовладение. Подавлены восемь БПЛА.

В Борисовском районе село Березовка подверглось атаке FPV-дрона. Без последствий.

В Валуйском округе по селам Борки, Долгое, Казинка, Казначеевка, Селиваново и хутору Леоновка совершены атаки 12 БПЛА, девять сбиты. На хуторе Леоновка повреждено здание предприятия, в селе Казначеевка сгорели кровля складского помещения и две единицы техники.

В Волоконовском районе по селам Александровка, Борисовка и хутору Плотвянка атаки совершили четыре БПЛА, над муниципалитетом сбиты еще 16. В селе Борисовка повреждена линия электропередачи, на хуторе Плотвянка — две хозпостройки, в селе Александровка — соцобъект, два частных дома и три постройки.

В Грайворонском округе по городу Грайворон, селам Головчино, Дроновка, Козинка, Мокрая Орловка, Мощеное, Новостроевка-Первая, Новостроевка-Вторая, Пороз, Смородино и хутору Масычево выпущено девять боеприпасов и совершены атаки 16 беспилотников, из которых три сбиты. В селе Мощеном в результате ракетного обстрела и атаки дрона на грузовой автомобиль пострадали шесть человек, в том числе ребенок. Четырехлетняя девочка была доставлена в детскую областную клиническую больницу, где ей провели обследование. Баротравма не подтвердилась. Четверо взрослых госпитализированы, один пострадавший продолжает лечение амбулаторно. В результате обстрела частично разрушен частный дом, вследствие атаки дрона поврежден транспорт. Еще один мирный житель пострадал на хуторе Масычево от удара дрона по автомобилю. Лечение продолжает в стационаре. Машина уничтожена огнем. В селе Смородине поврежден частный дом, в селе Мокрая Орловка — автомобиль.

Город Губкин атакован одним БПЛА. Информация о последствиях уточняется.

Над Красногвардейским, Корочанским и Новооскольским районами сбиты пять, два и один БПЛА самолетного типа соответственно. Без последствий.

В Краснояружском районе поселок Прилесье подвергся четырем обстрелам с применением 16 боеприпасов. Также в районе подавлены два FPV-дрона. Обошлось без последствий.

Над Старооскольским городским округом сбиты пять беспилотников. Последствий нет.

В Чернянском районе по поселку Чернянка и селу Верхнее Кузькино совершены атаки четырех БПЛА, три сбиты. Без пострадавших и разрушений.

В Шебекинском округе по городу Шебекино, селам Белянка, Вознесеновка, Маломихайловка, Мешковое, Муром, Новая Таволжанка, Первое Цепляево, Титовка и Червона Дибровка нанесены удары 35 беспилотников, 29 подавлены. На участке автодороги Муром — Середа автомобиль подорвался на взрывном устройстве, водитель госпитализирован. В селе Червона Дибровка повреждены три автомобиля, еще один сгорел. В селе Новая Таволжанка пострадали частный дом и автомобиль, в селе Первое Цепляево — частный дом и две машины, одна из которых уничтожена огнем, на участке автодороги Белянка — Сурково повреждено еще одно транспортное средство. Ночью в селе Новая Таволжанка от ударов дронов повреждена «Газель», а также сгорел легковой автомобиль. Сегодня утром в поселке Маслова Пристань в результате ракетного обстрела погибли три человека. Количество пострадавших увеличилось до десяти. Семь мирных жительниц доставлены в медицинские учреждения Белгорода. Состояние одной из них медики оценивают как тяжелое. Три пациентки после оказания необходимой помощи отпущены на амбулаторное лечение. Частично разрушен соцобъект. Повреждены два МКД и семь автомобилей. Информация о последствиях уточняется.

Сутками ранее при обстрелах Белгородской области погибли два человека, еще два получили ранения. Зафиксировано применение не менее 141 БПЛА и 45 боеприпасов.

Анна Швечикова