За сутки ВСУ атаковали 14 белгородских муниципалитетов; есть погибшие
За прошедшие сутки ВСУ атаковали 14 муниципалитетов Белгородской области, применив для этого не менее 141 БПЛА и 45 боеприпасов. В итоге погибли два человека, еще два получили ранения. Повреждены 41 жилое помещение и 88 транспортных средств. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.
- Над Алексеевским округом дежурные средства ПВО ликвидировали пять дронов. На хуторе Рыбалкин осколками посечен легковой автомобиль.
- По Белгороду во время трех обстрелов выпустили 12 боеприпасов и один беспилотник. Из-за атаки погибли два мирных жителя. Пострадали три частных дома, 26 автомобилей и по два инфраструктурных и коммерческих объекта.
- В Белгородском районе подверглись атакам 31 БПЛА поселки Политотдельский, Октябрьский и Северный, а также села Бессоновка, Головино, Драгунское, Красная Нива, Нечаевка, Никольское, Орловка, Отрадное, Соломино, Стрелецкое, Таврово и Ясные Зори. Система ПВО подавила 22 из них. В селе Ясные Зори после атаки дрона на сельхозпредприятие получили ранения двое мирных жителей. Их госпитализировали, они находятся в состоянии средней степени тяжести. В поселке Октябрьском повреждены «Газель» и легковой автомобиль, в селе Ясные Зори — два легковых автомобиля и два помещения на территории сельхозпредприятия, в селе Никольское — коммерческий объект, в поселке Политотдельском — емкости и одно из помещений сельхозпредприятия, в селе Нечаевка — частный дом. Вечером из-за падения обломков сбитой ракеты в селе Таврове была пробита крыша гаража. В селе Стрелецком от ударов двух дронов повреждены пять частных домов, «Газель» и два легковых автомобиля. Также добровольная пожарная дружина ликвидировала возгорание сухой травы.
- В Борисовском районе по селам Березовка и Грузское совершили атаки c помощью трех беспилотников. В селе Березовка пострадал легковой автомобиль.
- В Валуйском округе по селам Борки, Долгое и Казначеевка, а также хутору Леоновка выпустили 12 БПЛА, шесть из которых уничтожили. В селе Казначеевка повреждены две единицы сельхозтехники, на хуторе Леоновка — линия электропередачи.
- В Волоконовском районе поселок Малиново, села Борисовка и Тишанка, а также хутора Екатериновка и Плотвянка подверглись атакам шести дронов, два из них ликвидированы средствами ПВО. На хуторе Плотвянка повреждена надворная постройка, в селе Борисовка — два частных дома и две надворные постройки, в селе Тишанка — соцобъект.
- В Грайворонском округе по городу Грайворон, поселку Горьковский, селам Безымено, Головчино, Гора-Подол, Дроновка, Дунайка, Луговка, Мощеное, Пороз, Смородино, Сподарюшино, а также хутору Масычево выпустили во время шести обстрелов 32 боеприпаса и 30 беспилотников, четыре из которых были подавлены. В Грайвороне пострадали соцобъект, шесть частных домов, коммерческий объект и три автомобиля, в селе Луговка — сельхозпредприятие, в селе Мощеное — легковой автомобиль и частный дом, в селе Дунайка — административное здание.
- Над Ивнянским районом ликвидированы шесть дронов — последствий нет.
- Корочанский район подвергся атакам двух БПЛА. Система ПВО уничтожила все — разрушений и пострадавших нет.
- В Краснояружском районе по поселку Красная Яруга пытались ударить четырьмя беспилотниками, два из которых были ликвидированы. Из-за упавших обломков одного из БПЛА пострадало административное здание. Ночью в результате сбросов взрывных устройств с беспилотника огнем поврежден КамАЗ, посечены три автомобиля, четыре квартиры и частный дом. В поселке Прилесье зафиксировано попадание одного артснаряда — без последствий.
- Над Прохоровским районом подавлены шесть дронов — последствий не было.
- Над городом Старый Оскол и селом Курским средства ПВО уничтожили три беспилотника. Упавшие обломки сбитого БПЛА в Старом Осколе повредили 17 квартир в трех многоквартирных домах и 37 автомобилей.
- В Шебекинском округе город Шебекино, а также села Вознесеновка, Маломихайловка, Мешковое, Муром, Новая Таволжанка и Червона Дибровка были атакованы 31 БПЛА, 29 из них уничтожены. В селе Червона Дибровка пострадали восемь автомобилей, в селе Новая Таволжанка — частный дом.
- Над Яковлевским округом системой ликвидирован один дрон — последствия не зафиксированы.
За выходные Белгородскую область атаковали с помощью 338 БПЛА и 76 боеприпасов. В итоге пострадали восемь человек, были повреждены 74 жилых помещения и 92 транспортных средства.