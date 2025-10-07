За сутки ВСУ атаковали 14 белгородских муниципалитетов; есть погибшие

За прошедшие сутки ВСУ атаковали 14 муниципалитетов Белгородской области, применив для этого не менее 141 БПЛА и 45 боеприпасов. В итоге погибли два человека, еще два получили ранения. Повреждены 41 жилое помещение и 88 транспортных средств. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

Над Алексеевским округом дежурные средства ПВО ликвидировали пять дронов. На хуторе Рыбалкин осколками посечен легковой автомобиль.

По Белгороду во время трех обстрелов выпустили 12 боеприпасов и один беспилотник. Из-за атаки погибли два мирных жителя. Пострадали три частных дома, 26 автомобилей и по два инфраструктурных и коммерческих объекта.

В Белгородском районе подверглись атакам 31 БПЛА поселки Политотдельский, Октябрьский и Северный, а также села Бессоновка, Головино, Драгунское, Красная Нива, Нечаевка, Никольское, Орловка, Отрадное, Соломино, Стрелецкое, Таврово и Ясные Зори. Система ПВО подавила 22 из них. В селе Ясные Зори после атаки дрона на сельхозпредприятие получили ранения двое мирных жителей. Их госпитализировали, они находятся в состоянии средней степени тяжести. В поселке Октябрьском повреждены «Газель» и легковой автомобиль, в селе Ясные Зори — два легковых автомобиля и два помещения на территории сельхозпредприятия, в селе Никольское — коммерческий объект, в поселке Политотдельском — емкости и одно из помещений сельхозпредприятия, в селе Нечаевка — частный дом. Вечером из-за падения обломков сбитой ракеты в селе Таврове была пробита крыша гаража. В селе Стрелецком от ударов двух дронов повреждены пять частных домов, «Газель» и два легковых автомобиля. Также добровольная пожарная дружина ликвидировала возгорание сухой травы.

В Борисовском районе по селам Березовка и Грузское совершили атаки c помощью трех беспилотников. В селе Березовка пострадал легковой автомобиль.

В Валуйском округе по селам Борки, Долгое и Казначеевка, а также хутору Леоновка выпустили 12 БПЛА, шесть из которых уничтожили. В селе Казначеевка повреждены две единицы сельхозтехники, на хуторе Леоновка — линия электропередачи.

В Волоконовском районе поселок Малиново, села Борисовка и Тишанка, а также хутора Екатериновка и Плотвянка подверглись атакам шести дронов, два из них ликвидированы средствами ПВО. На хуторе Плотвянка повреждена надворная постройка, в селе Борисовка — два частных дома и две надворные постройки, в селе Тишанка — соцобъект.

В Грайворонском округе по городу Грайворон, поселку Горьковский, селам Безымено, Головчино, Гора-Подол, Дроновка, Дунайка, Луговка, Мощеное, Пороз, Смородино, Сподарюшино, а также хутору Масычево выпустили во время шести обстрелов 32 боеприпаса и 30 беспилотников, четыре из которых были подавлены. В Грайвороне пострадали соцобъект, шесть частных домов, коммерческий объект и три автомобиля, в селе Луговка — сельхозпредприятие, в селе Мощеное — легковой автомобиль и частный дом, в селе Дунайка — административное здание.

Над Ивнянским районом ликвидированы шесть дронов — последствий нет.

Корочанский район подвергся атакам двух БПЛА. Система ПВО уничтожила все — разрушений и пострадавших нет.

В Краснояружском районе по поселку Красная Яруга пытались ударить четырьмя беспилотниками, два из которых были ликвидированы. Из-за упавших обломков одного из БПЛА пострадало административное здание. Ночью в результате сбросов взрывных устройств с беспилотника огнем поврежден КамАЗ, посечены три автомобиля, четыре квартиры и частный дом. В поселке Прилесье зафиксировано попадание одного артснаряда — без последствий.

Над Прохоровским районом подавлены шесть дронов — последствий не было.

Над городом Старый Оскол и селом Курским средства ПВО уничтожили три беспилотника. Упавшие обломки сбитого БПЛА в Старом Осколе повредили 17 квартир в трех многоквартирных домах и 37 автомобилей.

В Шебекинском округе город Шебекино, а также села Вознесеновка, Маломихайловка, Мешковое, Муром, Новая Таволжанка и Червона Дибровка были атакованы 31 БПЛА, 29 из них уничтожены. В селе Червона Дибровка пострадали восемь автомобилей, в селе Новая Таволжанка — частный дом.

Над Яковлевским округом системой ликвидирован один дрон — последствия не зафиксированы.

За выходные Белгородскую область атаковали с помощью 338 БПЛА и 76 боеприпасов. В итоге пострадали восемь человек, были повреждены 74 жилых помещения и 92 транспортных средства.

