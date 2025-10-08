Судья в отставке Момотов попросил закрыть процесс по иску об изъятии имущества

Судья Верховного суда в отставке Виктор Момотов потребовал Останкинский районный суд Москвы закрыть процесс об изъятии его имущества. По мнению представителя ответчика, в деле упоминаются сведения, составляющие банковскую и налоговую тайны, сообщило ТАСС.

Представитель истца — Генпрокуратуры — выступил против закрытия процесса. Надзорное ведомство считает, что оснований для такого решения нет.

Генпрокуратура требует изъять 95 объектов недвижимости, зарегистрированных на господина Момотова и аффилированных лиц. Их общая рыночная стоимость превышает 9 млрд руб. Ведомство считает, что судья с 2019 года использовал свое положение для коррупционной деятельности.

3 октября Виктору Момотову запретили выезжать за границу. Также было арестовано имущество партнеров судьи — владельца сети отелей Marton Андрея Марченко и его сына Ивана. Последних арестовали по обвинению в мошенничестве.

Никита Черненко