Экс-судье Верховного суда РФ Момотову запретили выезжать за границу

Судебные приставы ограничили выезд из РФ бывшему (2010—2025 гг) судье Верховного суда Виктору Момотову, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Запрет последовал впосле иска Генпрокуратуры о конфискации принадлежащих ему активов.

Требование Генпрокуратуры в Останкинский районный суд Москвы об ограничении выезда за границу было подано в конце сентября.

Те же ограничения применены и к аффилированным с судьей лицам. В частности, арестовано имущество совладельца сети бизнес-отелей Андрея Марченко и его сына Ивана (арестованы по обвинению в мошенничестве).

По данным Генпрокуратуры, Виктор Момотов, используя служебное положение с 2010 года получал крупные доходы и скрывал их от контролирующих органов. Кроме того, он злоупотреблял предоставленным законом иммунитетом и неприкосновенностью, что позволяло маскировать незаконную деятельность.

8 октября Останкинский суд приступит к рассмотрению по существу антикоррупционного иска Генпрокуратуры об обращении в доход государства активов Виктора Момотова, Андрея и Ивана Марченко общей стоимостью около 9 млрд руб. Среди них — сеть отелей Marton в Краснодарском крае, Ростовской области, Волгограде, Воронеже, Калининграде, Нижнем Новгороде, Вологде и Москве.

Эрнест Филипповский