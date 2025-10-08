В Новороссийске выделят 215 млн рублей на образование и культуру

Власти Новороссийска приняли решение увеличить финансирование сфер образования и культуры. Из городского бюджета на эти цели будет выделено 215 млн рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города-героя Андрей Кравченко.

Основная часть средств поступит в распоряжение управления образования. Финансирование позволит решить ряд приоритетных задач, в том числе обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности в школах и детских садах.

Также запланированы ремонтные работы и модернизация пищеблоков образовательных учреждений. Замена устаревшего оборудования, по словам господина Кравченко, повысит качество школьного питания и улучшит условия его приготовления.

Кроме того, предусмотрено обновление уличного оборудования и игровых площадок в детских садах, а учащиеся спортивных школ смогут проходить углубленные медицинские осмотры.

В сфере культуры часть средств будет направлена на повышение уровня пожарной безопасности и проведение ремонтных работ в учреждениях. Планируется также увеличение заработной платы работников отрасли.

Екатерина Голубева