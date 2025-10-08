«Кубань Кредит» выкупает инвестиционные монеты «Георгий Победоносец»

Банк «Кубань Кредит» объявляет о выгодных условиях выкупа инвестиционных золотых монет «Георгий Победоносец» у клиентов. На фоне рекордного роста цен на благородный металл на мировом рынке банк увеличил стоимость выкупа до 82 000 (данные на 8 октября 2025 года) руб. Это отличная возможность для клиентов зафиксировать прибыль.

С начала 2025 года мировые цены на золото демонстрируют уверенный рост. Если в начале года унция золота стоила 2 623 доллара, то к октябрю ее цена достигла 3 950 долларов.

— Мы оперативно реагируем на изменения конъюнктуры рынка,— комментирует начальник сектора по работе с драгоценными металлами банка «Кубань Кредит» Сусана Хачак.— Всего за год, с сентября 2024 года, цена выкупа монет «Георгий Победоносец» в банке выросла на 33% — с 61 500 до 82 000 рублей. «Кубань Кредит» предлагает конкурентную цену выкупа, которая напрямую зависит от роста стоимости золота.

Эксперт банка добавляет, что все операции прозрачны и безопасны. Клиенты продают активы официальному финансовому учреждению. Расчет производится моментально: после быстрой проверки монеты на подлинность клиент получает деньги наличными. Весь процесс занимает минимум времени.

Банк «Кубань Кредит» принимает монеты в головном офисе по адресу: г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, д. 46, с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00 (перерыв с 13:00 до 14.00).

Узнать актуальную цену выкупа золотой инвестиционной монеты «Георгий Победоносец» и получить дополнительную информацию можно в Контакт-центре по телефонам: *2518 (звонок с мобильного бесплатный) или 8-800-555-25-18.

https://kk.bank/. КБ «Кубань Кредит» ООО

