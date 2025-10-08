В Тюменской области в 2025 году отремонтируют около 440 км дорог

В течение 2025 года в Тюменской области планируется отремонтировать около 440 км автомобильных дорог, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Моор.

Темпы и перспективы развития дорожной сети обсудили на совещании, которое провел полпред Уральского федерального округа (УрФО) Артем Жога. Так, с 2019 года в Тюменской области в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» было отремонтировано около 1,4 тыс. км автодорог и восемь мостов. «В 2025 году нацпроект "Безопасные качественные дороги" трансформирован в новый — "Инфраструктура для жизни". Более 350 км дорог в этом году отремонтируем именно в его рамках. На сегодня 130 объектов из 178 запланированных уже сданы в эксплуатацию. Все работы идут по плану и будут завершены в срок»,— рассказал господин Моор.

Напомним, Артем Жога сообщил, что работы по обновлению дорожного полотна в Тюменской области ведутся «ускоренными темпами». В 2025 году был запланирован ремонт семи участков региональных дорог, большинство из которых находятся на обходе Тюмени: дороги должны были обновить на улице Монтажников, дорогах Тюмень — Боровский — Богандинский, Тюмень — Салаирка — граница Свердловской области, подъезде к Тюмени с трассы Екатеринбург — Тюмень и на подъезде к Тюмени со стороны Кургана.

Ирина Пичурина