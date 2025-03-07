В Тюмени в 2025 году отремонтируют семь участков региональных трасс

В течение 2025 года в Тюмени запланирован ремонт семи участков региональных дорог, большинство из которых находятся на обходе города, сообщили в главном управлении строительства Тюменской области. Работы включают замену верхних слоев покрытия и обновление разметки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На улице Монтажников заменят изношенные слои покрытия и нанесут новую горизонтальную разметку термопластиком. Автомобильная дорога Тюмень — Боровский — Богандинский также получит новые верхние слои покрытия, а обочины укрепятся асфальтогранулятом.

На обходе Тюмени заменят часть асфальта, обновят барьерное ограждение и нанесут новую разметку. Подъезд к Тюмени со стороны Кургана расширят, а также заменят верхние слои дороги, укрепят обочины и установят межосевое безконсольное барьерное ограждение, а также заменят знаки.

Еще один участок дороги, на трассе Тюмень — Салаирка — граница Свердловской области, получит замену верхних слоев покрытия, укрепление обочин и обновление разметки. Аналогичные работы запланированы на подъезде к Тюмени с трассы Екатеринбург — Тюмень, кроме того, на этой территории будет организован капитальный ремонт.

Напомним, в прошлом году на территории Тюменской области было отремонтировано 50 участков общей протяженностью почти 180 км, кроме того, губернатор направил более 23 млн руб. на восстановление дорог в поселениях после паводков.

Ирина Пичурина