Артем Жога: только три уральских региона ремонтируют дороги в «ускоренном темпе»

Тюменская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа ведут работы по обновлению дорожного полотна «ускоренными темпами», сообщил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога на совещании с губернаторами и руководителем Ространснадзора Виктором Гулиным. По данным полпредства, в Свердловской, Челябинской и Курганской областях работы на дорогах «идут по плану».

«К 2030 году в нормативном состоянии должны находиться 60% автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, а также 85% дорожной сети городских агломераций и дорог, входящих в опорную сеть. Стоит задача не просто достигнуть высоких результатов, но и удержать качество дорог в будущем»,— подчеркнул господин Жога.

Согласно данным сайта национального проекта «Безопасные и качественные дороги», в 2024 году нормативным требованиям соответствовали только 54% дорог регионального и межмуниципального значения в России, в нормативном состоянии находилось 85% дорожной сети городских агломераций страны. Качеством и доступностью дорог в прошлом году были удовлетворены всего 50% респондентов.

