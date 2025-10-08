На «Биопроме» в Геленджике презентовали комплекс технологий для уборки мазута

На форуме «Биопром» в Геленджике представили комплекс технологий для ликвидации нефтяных разливов на побережье. Проект был реализован в ответ на обращение губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева о помощи в очистке прибрежных зон, сообщила эксперт комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству, основатель технопарка «Галаново» Галина Марачкова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

По ее словам, задача заключалась не только в устранении следов загрязнения, но и в восстановлении экосистемы прибрежных территорий, включая сушу, мелководье и глубоководные участки. Решение реализовано в два этапа — механической и биологической очистки.

Механизированная часть проекта разработана компанией «Промагротехнологии», резидентом технопарка. За месяц инженеры предприятия создали три модели специализированной техники для уборки пляжей, включая машины ПУМА-1600 и ПУМА-2200. Они способны обрабатывать до 35 тыс. кубометров песка в час и удалять частицы загрязнений размером до 3 мм. Техника уже почти год используется на центральном пляже Анапы, ее эффективность подтверждена региональными властями. Важную роль играет и установка «Катран», предназначенная для промывки песка с применением средств ПАВ (ТМС-ЭКО) до достижения нормативов загрязнения не выше 20 мг/кг, после чего песок возвращается на пляж.

Второй этап включает биоремедиацию — использование консорциума нефтеразрушающих микроорганизмов, способных разлагать тяжелые углеводороды и восстанавливать природную микрофлору песка. Эта технология позволяет очищать побережье от стойких загрязнений, включая мазут марки М-100, не нарушая структуру песчаного грунта.

Галина Марачкова отметила, что проект демонстрирует эффективность взаимодействия власти, бизнеса и научного сообщества. По ее словам, отечественные инженерные и биотехнологические решения способны заменить импортные разработки и обеспечить устойчивое восстановление прибрежных экосистем. Технопарк «Галаново» намерен тиражировать технологию в других регионах России и за рубежом.

Вячеслав Рыжков