В Екатеринбурге эвакуировали сотрудников УЗГА и завода имени Калинина
На Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА) в Екатеринбурге произошла эвакуация сотрудников предприятия, об этом они рассказали порталу Е1. Кроме того, по данным «Сигнал Урал», эвакуированы работники машиностроительного завода имени М.И. Калинина (МЗИК).
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
В УЗГА произошедшее «Ъ-Урал» не стали комментировать.
Напомним, в апреле оборонное предприятие «Уралтрансмаш» (входит в госкорпорацию «Ростех») в ходе учений провело эвакуацию сотен сотрудников, через 10 минут они вернулись к работе.