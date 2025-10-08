В Екатеринбурге эвакуировали сотрудников УЗГА и завода имени Калинина

На Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА) в Екатеринбурге произошла эвакуация сотрудников предприятия, об этом они рассказали порталу Е1. Кроме того, по данным «Сигнал Урал», эвакуированы работники машиностроительного завода имени М.И. Калинина (МЗИК).

В УЗГА произошедшее «Ъ-Урал» не стали комментировать.

Напомним, в апреле оборонное предприятие «Уралтрансмаш» (входит в госкорпорацию «Ростех») в ходе учений провело эвакуацию сотен сотрудников, через 10 минут они вернулись к работе.

Ирина Пичурина